Fahrgäste in München können jetzt ihr Smartphone im Bus aufladen - vorerst allerdings nicht in allen Fahrzeugen. In den 15 neuen Linienbussen, die die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nun in Betrieb genommen hat, befinden sich USB-Anschlüsse. In jedem der zwölf Meter langen Fahrzeuge sind zwölf Ladebuchsen eingebaut, die mit einem blauen Piktogramm gekennzeichnet sind. Sonst orientiert sich das Design der Busse an der bereits vorhandenen Fahrzeugflotte der MVG und ist in Weiß und Blau gehalten. "Ladebuchsen stehen für Komfort und Kundenservice" sagt MVG-Buschef Ralf Willrett. Die Busflotte solle damit noch attraktiver werden - künftig soll es USB-Anschlüsse in allen neuen Bussen geben.