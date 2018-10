1. Oktober 2018, 19:01 Uhr Nahverkehr U-Bahn wegen Wiesn und Fußball voll

Wegen des Champions-League-Spiels des FC Bayern gegen Ajax Amsterdam, der Wiesn und dem normalen Feierabendverkehr wird es an diesem Dienstagabend, 2. Oktober, eng in den U-Bahnen. Die MVG rät deshalb, die U 3/U 6 am späten Nachmittag möglichst zu meiden. Mit Bahnhofssperrungen an den Umsteigeknoten Goetheplatz, Sendlinger Tor, Marien- und Odeonsplatz sei zu rechnen. Infos über Alternativen gibt es im Internet unter mvg.de.