26. Oktober 2018, 18:16 Uhr Nahverkehr Neuerungen bei der Tram

Die Linie 21 fährt jetzt bis zur St.-Veit-Straße

Bei der Münchner Trambahn stehen zwei große Änderungen an: Die Linie 21 wird von diesem Montag, 29. Oktober, an zur St.-Veit-Straße im Osten verlängert. Durch diese Verlängerung verbessere sich das Tram-Angebot in der Innenstadt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt. Im gemeinsam mit der Linie 19 bedienten Abschnitt zwischen Karlsplatz Nord, Lenbachplatz, Marienplatz (Theatinerstraße), Maximilianstraße und Max-Weber-Platz verdoppelt sich der Takt: Die Züge kommen dort täglich bis mindestens 22 Uhr alle fünf Minuten statt wie bisher alle zehn Minuten. Darüberhinaus fährt die Linie 21 künftig auch an Sonn- und Feiertagen. Auf dem gemeinsam mit der Linie 20 bedienten Achse auf der Dachauer Straße ergibt sich eine Zugfolge von fünf statt bisher zehn Minuten. Durch die Verlängerung entstehen auch neue Direktverbindungen zwischen Westfriedhof in die Innenstadt zu den U-Bahnlinien 3 und 6.

Gute Neuigkeiten gibt es auch von der Ismaninger Straße zu berichten. Dort ist die Gleiserneuerung im Prinzip abgeschlossen. Wenn die Abnahme am Wochenende klappt, haben die Bahnen auch dort wieder freie Fahrt. Zwischen Lindwurmstraße und Müllerstraße hingegen dauert die Baustelle noch an. Die geänderten Linienführungen hat die MVG auf der Internetseite www.mvg.de/trambau zusammengefasst.