7. Februar 2019, 18:45 Uhr Nahverkehr Doppelte Störung bei U 3 und U 6

Ausgerechnet im Berufsverkehr ist es am Donnerstagmorgen auf den U-Bahnlinien U 3 und U 6 zu größeren Komplikationen gekommen, Tausende Pendler mussten Verspätungen in Kauf nehmen. Es handelte sich um zwei Störungen hintereinander. Gegen acht Uhr war an der Einfahrt zum Bahnhof Sendlinger Tor ein Signal für die stadtauswärts führenden U-Bahnen gestört. Die MVG-Leitstelle musste deshalb die Strecke für jeden Zug mündlich und einzeln freigeben. Weil die Züge bis zum Goetheplatz nur mit 25 Stundenkilometern fahren durften, kam es auf der Strecke zum Rückstau. Gegen neun Uhr fiel dann auch noch eine Weiche auf einem Gleis der U 6 an der Implerstraße aus. Passagiere mussten an der Station deshalb in Züge auf einem anderen Gleis umsteigen. Die Störung dauerte bis kurz nach Mittag.