6. März 2019, 18:51 Uhr Nahverkehr Busse ersetzen U-Bahnlinie 2

Wegen Gleispflegearbeiten mit einem Schienenschleifzug ist für die Strecke der U-Bahn-Linie U 2 zwischen Innsbrucker Ring und Messestadt Ost an vier Abenden ein Schienenersatzverkehr (SEV) erforderlich. Die Busse ersetzen die U 2 auf diesem Abschnitt von Montag, 11. März, bis Donnerstag, 14. März, jeweils von etwa 22 Uhr bis Betriebsschluss. Grund sind Schleifarbeiten, die nicht ausschließlich in der Betriebsruhe gemacht werden können. Die letzten durchgehenden Züge fahren ab Feldmoching um 21.34 Uhr (Hauptbahnhof 21.52 Uhr) und ab Messestadt Ost um 22.15 Uhr. Fahrgäste im östlichen Abschnitt der U2 werden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen als üblich. Einzelheiten finden Kunden in den Bahnsteig-Aushängen und im Internet auf der Sonderseite www.mvg.de/schleifzug.