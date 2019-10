Auf dem Weg zu einer Verlängerung der U 5 über Neuperlach-Süd hinaus bis Ottobrunn und Taufkirchen haben die Befürworter einen Etappensieg errungen. Der Verkehrsausschuss des Landtags hat am Dienstag einstimmig beschlossen, dass sich die Staatsregierung in Berlin für eine Erhöhung der Finanzhilfen einsetzen soll, die der Bund im Rahmen des GVFG (Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden) gewährt. Aus diesem Topf soll Geld für das Projekt und auch für den dann notwendigen Neubau eines U-Bahn-Betriebshofs am künftigen Endpunkt der Trasse bereitgestellt werden. Mit der Entscheidung entsprach der Landtag einem Antrag von CSU und Freien Wählern. Berichterstatter Josef Schmid (CSU) konnte dabei mit einem Pfund wuchern - der Bedeutung einer Verlängerung für die entstehende Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Taufkirchen, wo in Zukunft bis zu 4000 zusätzliche Studierende sowie Lehr- und Forschungskräfte arbeiten werden.