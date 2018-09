26. September 2018, 18:50 Uhr Nahverkehr Angepasste Zonen, billiger für Rentner

Landräte einigen sich auf Forderungen zu MVV-Reform

Von Andreas Schubert

Spendiert der Freistaat nun doch etwas zur MVV-Tarifreform dazu? Diese Hoffnung machen sich die Landräte im Raum München. Nicht zuletzt, weil Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag hat durchblicken lassen, mehr Geld in den öffentlichen Nahverkehr investieren zu wollen. Am 5. Oktober wollen sich die Landräte der acht Landkreise im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit Söder und Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) treffen, um über die MVV-Reform zu verhandeln. Bei dem Treffen geht es um's Geld, und darum, die vom Scheitern bedrohte Tarifreform noch zu retten.

Am Mittwoch haben die Landräte sich zusammengesetzt, um sich vorab auf zentrale Forderungen zu einigen. Die wollen weder der Ebersberger Landrat und Sprecher der MVV-Landkreise, Robert Niedergesäß (CSU) noch der Münchner Landrat Christoph Göbel (CSU) konkret vorab verraten. Nur so viel: Sie sehen in diversen Punkten Korrekturbedarf. In der jüngsten Kreistagssitzung des Landkreises München stellte Göbel ein "MVV-Untersuchungspaket" vor. Das beinhaltet unter anderem Korrekturen beim Seniorenticket. Hier müssten Nutzer nach dem bisherigen Stand der Reform in einigen Kreisen deutlich draufzahlen. Auch bei der Einteilung der Zonen soll es Nachbesserungen geben, um Tarifsprünge innerhalb einzelner Gemeinden (zum Beispiel Schäftlarn oder Germering) zu beseitigen. Was das alles kosten würde, soll eben noch untersucht werden.

Wie viel hier für den Raum München beim Gespräch mit der Staatsregierung herausspringen könnte, ist offen. Nur so viel steht fest: Billig würde eine Anpassung der Reform nicht. Schon jetzt könnte durch die Reform, je nach Fahrgastaufkommen, ein jährliches Defizit von bis zu 40 Millionen Euro entstehen, das zu drei Vierteln von der Landeshauptstadt, zu einem Viertel von den Landkreisen ausgeglichen werden müsste. Der Freistaat beteiligt sich bislang nicht daran. Göbel und Niedergesäß sind allerdings guter Dinge, dass der Freistaat etwas zuschießt, damit weniger Menschen als Verlierer der Reform dastehen und womöglich wieder vermehrt aufs Auto setzen. Göbels Ansatz: "Eine Reform muss allen Bürgern als Fortschritt vermittelbar sein."