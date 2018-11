12. November 2018, 18:48 Uhr Nahverkehr Alle neuen U-Bahnen sind bald einsatzbereit

Noch in diesem Jahr sollen in München alle U-Bahn-Züge der neuesten Generation im Einsatz sein. Das hat die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) angekündigt. In der Nacht zum Freitag ist nun auch der 21. Zug vom Typ C2 in München angeliefert worden. Inzwischen sind 18 C2-Züge zugelassen, die Nummern 19 und 20 durchlaufen derzeit laut MVG das Verfahren. Die Zulassung der C2-Züge hat sich jahrelang hingezogen: Schon 2010 hatten die Stadtwerke bei Siemens 21 U-Bahnen für insgesamt 185 Millionen Euro bestellt. 2013 sollten die Züge bereits rollen, dann verweigerte die Regierung von Oberbayern die Zulassung. Der Grund: Es gab Probleme mit den Türen, außerdem hatten die Prüfer moniert, die Züge seien minimal zu niedrig und könnten irgendwann an der Bahnsteigkante entlang schrammen. Die Stadtwerke behoben das Problem, indem sie an einigen U-Bahnhöfen die Bahnsteige abschleifen ließen. Wegen der Probleme verhandeln die Stadtwerke derzeit mit dem Hersteller Siemens über mögliche Regressansprüche. Genauere Informationen geben sie aber nicht heraus, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. Bis zu 46 weitere C2-Züge will die MVG in den nächsten Jahren anschaffen. 24 sind derzeit fest eingeplant. Zwischen 2019 und 2023 sollen die neuen U-Bahnen ältere Fahrzeuge ablösen und zur Taktverdichtung eingesetzt werden.