Nahost-Konflikt in München

Stefan Wimmer ist Fachreferent für Hebraica und Alter Orient, Professor für Ägyptologie an der LMU und Vorsitzender der "Freunde Abrahams".

Stefan Wimmer ist Mitglied im Rat der Religionen, beschäftigt sich als Orientalist seit Langem mit dem "Heiligen Land". Dass sich auch in München ein Entweder-Oder etabliert habe, entweder für Israel oder für Palästina, beunruhigt ihn. Er wirbt fürs Zuhören.

Von Bernd Kastner

Das Radio läuft, es ist ein israelischer Sender. Den höre er derzeit oft, sagt Stefan Wimmer, er wolle doch die Neuigkeiten schnell mitkriegen, direkt von dort, wo alles passiert. Er stellt das Radio aus und erzählt, dass er gerade in den Vorbereitungen gewesen sei, um eine Reisegruppe durch Israel und Palästina zu führen, er bietet das seit Jahren an. Da überfiel am 7. Oktober die Hamas Israel, und seither ist alles anders. "Ich bin wochenlang herumgelaufen, wie wenn mich einer niedergeschlagen hätte."