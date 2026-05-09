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Nahe LudwigsbrückeToter aus der Isar geborgen

Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Toten aus der Isar. (Symbolfoto)
Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Toten aus der Isar. (Symbolfoto) Philipp von Ditfurth/dpa

Passanten entdecken am Samstagmorgen die Leiche eines Mannes in der Isar. Die Polizei ermittelt nun wegen dessen Identität und der Todesursache.

Ein Toter ist am Samstagmorgen aus der Isar geborgen worden. Passanten hatten die Leiche im Wasser auf Höhe des Müller’schen Volksbads entdeckt und die Polizei informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Toten daraufhin geborgen, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage sagte. 

Zur Identität sowie zur Todesursache des Mannes ermittelt die Polizei. Eine Obduktion der Leiche sei angeordnet worden.

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