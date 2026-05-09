Ein Toter ist am Samstagmorgen aus der Isar geborgen worden. Passanten hatten die Leiche im Wasser auf Höhe des Müller’schen Volksbads entdeckt und die Polizei informiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Toten daraufhin geborgen, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage sagte.



Zur Identität sowie zur Todesursache des Mannes ermittelt die Polizei. Eine Obduktion der Leiche sei angeordnet worden.