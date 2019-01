13. Januar 2019, 18:38 Uhr Närrische Zeit Märchenballerina und Ölprinz

München hat ein neues Prinzenpaar. Mit der Inthronisation von "Ihrer Lieblichkeit" Sarah I. (Beiname: "die royale Märchenballerina") und "Seiner Tollität" Fabrician I. (Beiname: "der Ölprinz von Messtecc") hat am Samstag die fünfte Jahreszeit richtig begonnen - auch wenn sie ja offiziell schon seit dem 11.11. im Gange ist. Den Stadtschlüssel hat dem Paar heuer die Stadträtin Evelyne Menges (CSU) überreicht. Hierfür zogen die beiden auf den Marienplatz ein - natürlich genau um 11.11 Uhr. Bis Aschermittwoch übernehmen Sarah I. und Fabrician I. nun die närrische Regentschaft der Landeshauptstadt. Zum ersten Mal in der 115-jährigen Geschichte der Münchner Narrhalla wurde auch ein Kinderprinzenpaar gekrönt: Juli I. und Marcus I. Und noch etwas war besonders: Weil 2019 ein Schäfflerjahr ist, legte die Männergruppe einen Tanz hin. Schäfflerjahr ist nur alle sieben Jahre; dass die Fassmacher tanzen, kommt also seltener vor als ein Schaltjahr. Auch die Narrhalla-Garde tanzte, unter dem Motto "Die zauberhafte Welt der Märchen".