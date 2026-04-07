Nähmaschinenquartett hat der Gitarrist Simon Harscheidt seine Münchner Band mit Edi May am Saxofon, Eley Ellmer am E-Bass und Nathan Carruthers am Schlagzeug genannt. Dabei klingt die Musik dar nicht danach. Da rattert und nervt nichts, eher geht es melodisch, fließend und lyrisch zu. Woher also kommt der Name? „Vor dem Studium habe ich in einer WG gewohnt“, erklärt Harscheidt, „und weil nicht viel Platz war, habe ich meinen Gitarrenverstärker im Flur geparkt. Ein Mitbewohner hat dann gefragt, was denn die Nähmaschine da mache. Weil der Verstärker in seiner Hülle wirklich genauso aussieht.“