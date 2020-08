CSU will mehr Toiletten am Gärtnerplatz

Mit gleich drei Dringlichkeitsanträgen reagiert die CSU im Stadtrat auf die nächtlichen Feiern am Gärtnerplatz. Die Partei will acht zusätzliche mobile Toiletten mit Handwaschbecken aufstellen lassen; bisher befinden sich dort zwei. Das sei zu wenig für die "oft große Zahl" der Feiernden, die in Corona-Zeiten zugenommen habe. Ferner fordert die CSU, dass hinterlassener Müll "nicht vor 7 Uhr" entsorgt werden soll, aus Rücksicht auf die "eh schon lärmbelasteten Anwohner". Ob die Patrouillenzeiten und die Personalstärke des Kommunalen Außendienstes ausreichen, soll das Kreisverwaltungsreferat prüfen.