Zwei Wochen nach den Flaschenwürfen auf Polizeibeamte im Englischen Garten haben am Wochenende erneut Personen aus einer Gruppe Feiernder heraus die Polizei angegriffen. Diesmal war eine Corona-Kontrolle der Anlass: Am Samstag feierten gegen 22.45 Uhr etwa 300 Nachtschwärmer auf dem Baldeplatz im Glockenbachviertel. Die Polizei forderte sie auf, die Abstände einzuhalten, und erteilte Platzverweise. Ein 18-Jähriger habe sich aggressiv verhalten und sollte in Gewahrsam genommen werden, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin solidarisierten sich Umstehende mit ihm. Die Beamten zogen Schutzkleidung an und Helme auf und setzen Pfefferspray ein. Derweil rissen Feiernde einen Verkehrspfosten aus der Verankerung und warfen ihn in Richtung eines Einsatzfahrzeuges. Es gab Anzeigen wegen Landfriedensbruchs und versuchter gefährlicher Körperverletzung.