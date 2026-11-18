Wenn Umbesetzungen in großen Musik-Produktionen notwendig werden, zumal krankheitsbedingt, fassen sich die Veranstalter bei der Bekanntgabe in der Regel kurz. Aus guten Gründen des Datenschutzes. Im Fall von Sopranistin Nadine Sierra , 38, die ihre Mitwirkung an der Neuproduktion Maria Stuarda an der Bayerischen Staatsoper (Premiere 20. Dezember) absagen musste, ist das etwas anders. Die Amerikanerin hat sich selbst über Social Media zu Wort gemeldet, mit einem eindringlichen persönlichen Appell an ihr weibliches Publikum:

„Vor drei Jahren wurden bei mir zwei Biopsien an der linken Brust durchgeführt. Es gab einige Zysten, die verdächtig aussahen – glücklicherweise stellte sich heraus, dass alles gutartig war. Eine dieser Zysten beziehungsweise ein bestimmter Bereich in meiner Brust hat sich jedoch in den vergangenen Jahren verändert und ist etwa dreimal so groß geworden. In den vergangenen Monaten hat das zu starken Beschwerden, Schmerzen und Stress geführt – außerdem sind Symptome aufgetreten, die ich vor vier Monaten noch nicht hatte.“ Deshalb habe sie sich nun dazu entschlossen, den Bereich vollständig entfernen zu lassen. Sie werde sich die Ruhe gönnen müssen, die sie für ihre Genesung brauche.

Ihr Appell: „Bitte zögert nicht, regelmäßig zur Vorsorge zu gehen oder das Problem medizinisch abklären und behandeln zu lassen. Ich bin zwar keine medizinische Fachkraft, aber als Frau möchte ich euch einfach einen kleinen Anstoß geben – falls ihr gerade selbst unter dem Stress leidet, mit so einer Situation konfrontiert zu sein und nicht wisst, was ihr tun sollt.“

Die Partie der Maria Stuarda in Francesco Michelis Inszenierung von Donizettis Oper übernimmt jetzt Marina Rebeka. Sie wird in den Vorstellungen am 20., 23., 27. und 30. Dezember sowie 2. Januar singen.

Überhaupt sind es ja die Königinnen, die an der Bayerischen Staatsoper das Zepter schwingen, auch wenn an der Spitze des Hauses nach wie vor Männer das Sagen haben: Bret Deans neues Opernwerk „Of one Blood“ über Maria Stuart und Elisabeth I. war ein großer Publikumserfolg, der auch bei der Kritikerumfrage des Fachmagazins Opernwelt 2026 überzeugte und unter anderem zur „Uraufführung des Jahres“ gekürt wurde. Zudem: Im Brainlab feierte Regisseur Francesco Micheli in der vergangenen Spielzeit die „Techno Queen“ mit Beats und spektakulären Kostümen. Und nun verwandelt auch noch die Münchner Regisseurin und Performerin Lulu Obermayer mit Königin(nen) den Königssaal im Nationaltheater in einen Königinnensaal (18. und 26. 11. und 2.12.).

Schlittern in eine schräge Geschichte hinein: die Landstreicher August Fliederbusch (Daniel Prohaska) und Bertha Fliederbusch (Laura Schneiderhan) in der Operette „Die Landstreicher“ am Gärtnerplatztheater. Foto: Anna Schnauss

Von den gekrönten Häuptern zu den mittellosen Vagabunden: Man kennt Christiane Lutz von ihren Regiearbeiten an der Bayerischen Staatsoper, zuletzt stand dort ihre Version von Hans Werner Henzes „Die englische Katze“ auf dem Spielplan. Jetzt inszeniert die Wahlösterreicherin erstmals am Gärtnerplatztheater. Auf dem Programm steht Carl Michael Ziehrers Die Landstreicher. Ziehrer wer?

Christiane Lutz: Sie Opernregisseurin, er Startenor : „Ich bin sehr gerne Frau Kaufmann, aber ...“ Opernregisseurin Christiane Lutz über ihr Leben als Partnerin des Klassikweltstars Jonas Kaufmann, als freischaffende Künstlerin, Working-Mom und Hundemensch, der in München gerade eine Katzen-Oper inszeniert. Von Jutta Czeguhn ...

Um mehr zu erfahren über dieses Schmankerl der Wiener Operettenliteratur, das nach mehr als 70 Jahren auf die Bühne des Staatstheaters am Gärtnerplatz zurückkehrt, kann man die KI auf Spurensuche schicken. Oder sich stilecht mit dem Staubwedel bewaffnet im heimischen Bücherregal umschauen. Fündig wird man in einem schon ein wenig muffig riechenden, uralten Reclam-Führer mit pergamentdünnen, vergilbten Seiten. Jener Herr Ziehrer (1843–1922), liest man dort, sei Kapellmeister des Hoch- und Deutschmeister-Regiments und der letzte k.-u.-k. Hofballdirektor gewesen. 600 Tänze habe er hervorgebracht und 22 teils immens erfolgreiche Operetten komponiert.

In seinen Landstreichern, Uraufführung war 1899 in Wien, geht es um August und Bertha Fliederbusch (Daniel Prohaska und Laura Schneiderhan), die per Zufallsfund in den Besitz eines 1000-Mark-Scheines und eines Brillantcolliers gelangt sind. Daraus entwickelt sich eine rasante Gauner- und Verwechslungskomödie, bei der sich alle Verwicklungen – Spoiler – auf einem Künstlerfest in München in Wohlgefallen auflösen werden. Premiere ist am 20. November.