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PolizeieinsatzNackter randaliert in Münchner Altstadt

Die Polizeibeamten mussten den Mann unter erheblichem Kraftaufwand fixieren (Symbolfoto).
Die Polizeibeamten mussten den Mann unter erheblichem Kraftaufwand fixieren (Symbolfoto).
Foto: Peter Kneffel/dpa
  • Ein nackter Mann randalierte in der Nacht zum Dienstag in der Herrnstraße in der Münchner Altstadt. Am Ende wurden fünf Polizisten leicht verletzt.
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Mit Schlagstock, Pfefferspray und vereinten Kräften gelingt es mehreren Beamten, den Tobenden zu bändigen und in ein Krankenhaus zu bringen.

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Ein nackter Mann hat in der Nacht zum Dienstag in der Herrnstraße in der Münchner Altstadt randaliert. Als eine von Anwohnern alarmierte Streife der Polizei den Unbekannten dazu aufforderte, sich anzuziehen, nahm dieser laut Polizei Angriffshaltung ein und ging mit erhobenen Fäusten und Schlägen auf die Beamten zu.

Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein, doch auch das konnte den Tobenden nicht stoppen. Mehrere Polizisten rangen „unter erheblichem Kraftaufwand“ und mit Schlagstockeinsatz den Mann zu Boden und fixierten ihn. Auch dabei habe der Mann – ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg – erheblichen Widerstand geleistet. Am Ende waren fünf Polizisten leicht verletzt. Um etwaige Verletzungen des 24-Jährigen auszuschließen, wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort entlassen.

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