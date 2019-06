30. Juni 2019, 18:34 Uhr Nackerte an der Münchner Isar Für die Sittenwächter bleibt nur Häme

SZ-Leser sehen nicht in blanken Körperpartien das Problem, sondern im überflüssigen Einschreiten des Sicherheitspersonals

"Blanke Empörung", 26. Juni, und Leserbrief "Fehlgeleiteter politischer Eifer" vom 27. Juni:

Abenteuerlich

Die sommerliche Hitze erlaubt einige Ausnahmen im Umgang mit einander. Ich habe heute morgen im Michaelibad selbstverständlich meine Badehose getragen, doch gestern am Staltener Strand am Ostersee haben wir, allein mit den Kanadagänsen und den Mücken, Badeanzug und Badehose trocken auf der Bank liegen gelassen. Für die Strände in der Stadt können wir daher nur empfehlen: für die Damen einen Badetanga von höchstens 80 Millimeter Länge, für die Herren einen Badeschlauch von mindestens 80 Zentimeter Länge, damit die Mücken nur in die Damenbeine stechen können. Wem dieser Vorschlag nicht genügt, kann sich an den Bundesverkehrsminister wenden, der sicher auch eine abenteuerliche Lösung für die Kostüme am Badestrand weiß. Dr. Wolfgang Beyer, München

Geht das schon wieder los

Wir haben Ihren Artikel gelesen und sind unglaublich empört. Die unseligen Zeiten der "Schwarzen Sheriffs" haben wir noch selber mitgemacht. Jetzt geht das schon wieder los. War das mal eine "geile und lässige" Stadt. Meine Frau ist 1974 schon im Georgenschwaig-Bad oben ohne gelegen, und keinen hat es gestört. Aber seitdem wir nur noch Kleinbürger und Erbsenzähler im Stadtrat haben, ist man weit weg von der "Weltstadt mit Herz", und zu der Partei mit dem "C" im Logo sagen wir jetzt gar nichts mehr. Helga und Klaus Sigl, Osterhofen

Mehr Sexualdemokratie

Also, die nahezu hysterische Aufregung um Halb- oder ganz Nackte kann ich nicht nachvollziehen. Sicherlich ist es eine "kulturelle Geschmacksache", wie ich mich, vor allem, und darin liegt doch wohl das Kriterium, als Frau (um nackte Männer wird kein solches ein Brimborium gemacht) in einer altbekannten freizügigen Umgebung - das sind nicht nur die Isarufer - präsentiere. Warum kann die Stadtverwaltung keine "geschlossenen Freiflächen" für FKK-Anhänger und für Schwule und Lesben ausweisen? Ein Hinweisschild genügt doch: "Achtung, Sie betreten auf eigene Gefahr ab hier den FKK-Bereich", den "gleichgeschlechtlichen Erholungsbereich", und so weiter. Das muss nicht "eingezäunt" wie früher werden. Also mehr Freizügigkeit, statt versteckte Prüderie. "Mehr Sexualdemokratie" hätte dazu wohl auch der Schriftsteller Oskar Maria Graf gesagt. Ludwig Stemmer, München