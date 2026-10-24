Geht es nach US-Präsident Donald Trump , könnte die Anwesenheit von Journalisten im Weißen Haus bald Geschichte sein. Denn, so berichten es Medien wie die New York Times, will Trump den Presseraum des Gebäudes zu einem Schwimmbad umbauen. „Das ist keine gute Nachricht für die Pressefreiheit “, sagte Chefredakteurin Judith Wittwer bei der Nacht der Autorinnen und Autoren der Süddeutschen Zeitung.

Es sind herausfordernde Zeiten, in denen am Freitagabend zum 20. Mal das Treffen zwischen Redaktion und Lesern stattfand. An drei Schauplätzen im Münchner Schlachthofviertel konnten die Besucherinnnen und Besucher bei einem umfangreichen Programm die ganze Bandbreite der SZ kennenlernen und mit ihren Journalisten ins Gespräch kommen. Unter anderem konnten sie sich über die Auswertung der NSDAP-Mitgliederkartei und über die die Recherche zum Tod von Jeffrey Epstein informieren. Im Bahnwärter Thiel verrieten SZ-Kritiker ihre Lieblingsbücher. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer erfuhren, wie die SZ in Gebieten recherchiert, in denen es zu gefährlich für Journalisten ist.

Dass Reporterinnen und Reporter immer stärker unter Druck stehen, hat auch der stellvertretende Chefredakteur Roman Deininger beobachten können. Auf Veranstaltungen der AfD wurde er als „Volksverräter“ und „Vertreter der „Lügenpresse“ angegangen, erzählte er im Gespräch mit Judith Wittwer und dem stellvertretenden Chefredakteur Ulrich Schäfer im Volkstheater. Es seien Fälle, die sich zu einer „Kultur der Einschüchterung“ summierten, so Deininger.

Auch im Internet steigen die Angriffe auf die Demokratie. Man wisse inzwischen, dass russische Bots bereits vor den Ausschreitungen in Frankreich die Wut der Bevölkerung für ihre Ziele genutzt hätten, sagte Schäfer. Solche Kampagnen würden Menschen erreichen, an die klassische Journalisten mit ihrer Berichterstattung nicht mehr herankämen. Und auch die Weiterentwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) bedrohe die freie Presse: Viele Internetnutzer würden sich mit Antworten von Chatbots zufrieden geben, anstatt sich fundiert auf Nachrichtenseiten zu informieren.

An drei Schauplätzen im Schlachthofviertel konnten die Besucherinnnen und Besucher die ganze Bandbreite der SZ kennenlernen, hier das Publikum vor der großen Bühne im Volkstheater. Foto: Johannes Simon

„Keine gute Nachricht für die Pressefreiheit“, nannte Chefredakteurin Judith Wittwer die Information, dass Trump den Presseraum im Weißen Haus zum Schwimmbad umbauen wolle. Foto: Johannes Simon

Doch Wittwer, Deininger und Schäfer betonten, dass unabhängige Journalisten wichtiger denn je seien. Von Autoren verfasste Texte könnten Einordnung, Expertise und sprachliche Kunst liefern, die eine KI nie bieten könne, sagte Schäfer. „Von Menschen recherchierte Geschichten, die mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört wurden, sind in Zeiten von Desinformation und KI-Texten noch viel wertvoller“, ergänzte Deininger.

Auch das Publikum trieb die herausfordernde Lage des Journalismus um: Eine Lehrerin berichtete, dass viele junge Menschen sich durchaus für die Situation der Medien interessieren würden. Der eine oder die andere äußere auch einen entsprechenden Berufswunsch. Sie sei sich aber nicht sicher, ob sie angesichts der Bedrohungen noch dazu raten könne. Deininger hatte darauf eine klare Antwort: „Journalismus ist immer noch ein Traumberuf.“ Inzwischen könne man seine individuellen Talente sogar in einer viel größeren Bandbreite einbringen als früher, von der Datenauswertung über Social Media bis hin zu Podcasts und Videos. In jedem Fall sei es ein Job, der gesellschaftlich relevant sei.

Aber wie wird man Journalistin oder Journalist? Ein Weg ist die redaktionelle Ausbildung, das Volontariat. Im Bahnwärter Thiel hatten die Volontärinnen und Volontäre der SZ eine Snack-Bar aufgebaut, an der sie mit interessierten Gästen der Nacht der Autorinnen und Autoren ins Gespräch kamen. In einer interaktiven, von Volontärin Anna Bolten moderierten Diskussion gaben zwei der jungen Journalisten außerdem Einblicke in ihre Recherche zu der Frage, wie Rechtsextremisten Tiktok für sich nutzen: Sebastian Strauß und Joscha Westerkamp haben unter anderem herausgefunden, dass es im Shop der Plattform Merch für Neonazis zu kaufen gibt.

Humor, Lachen und Magie für Kinder mit Redakteur Georg Cadeggianini - auch das war die SZ-Nacht der Autorinnen und Autoren. Foto: Johannes Simon

„Wie man Verfassungsrichterin (nicht) wird“ wollte Detef Esslinger (Ressortleiter Meinung) von der Potsdamer Verfassungsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf wissen. Foto: Johannes Simon

Die Bühne im Kulturzentrum Luise gehörte den Podcasts der SZ, für die der Abend mit einer Premiere startete. Bei „Hey München“ dreht sich seit Ende Januar jede Woche alles um die wichtigen Themen der Stadt. Auf der Bühne der Nacht der Autorinnen und Autoren wurde der Podcast jetzt erstmals live aufgezeichnet. Die beiden Hosts Heiner Effern und Linus Freymark sprachen darüber, wie der neue Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) sein erstes Jahr im Amt gemeistert hat.

Was wohl Dlanod Pmurt und Ecila Lediew dazu sagen würden?

Schon vor Krauses Wahl sei eine Art Hype um ihn entstanden, sagte Freymark. Und die Aufbruchsstimmung halte nach wie vor an. Effern, der für die SZ als Rathausreporter die Stadtpolitik beobachtet, bestätigte den Eindruck: „Dieses Gefühl ist das Motiv, das sich durch das erste halbe Jahr zieht.“ Krause spüre, dass die Münchner Veränderung wollten. Man könne aber nicht erwarten, dass ein Beschluss den nächsten jage, zumal die städtischen Kassen leer seien. Momentan würden die Gegensätze zwischen den Parteien gut überbrückt, so Effern. Trotzdem gebe es noch viel Konfliktpotenzial, vor allem bei Sparmaßnahmen.

„Sagen Sie jetzt nichts“ hieß es für die Gäste der SZ-Nacht beim Fotoshooting mit dem SZ-Magazin. Foto: Johannes Simon

„Wenn der Krieg an die Haustür klopft“ - Eva-Maria Kern (Mitte), Präsidentin der Bundeswehr-Universität München im Gespräch mit den SZ-Ressortleitern Ulrike Heidenreich und René Hofmann. Foto: Johannes Simon

Im Volkstheater sprachen die beiden Leiter des Ressorts München, Region und Bayern, Ulrike Heidenreich und René Hofmann, mit Eva-Maria Kern über die Auswirkungen der welt- und sicherheitspolitischen Lage. Sie höre zwar noch nicht den großen Krieg an die Haustür klopfen, wie man ihn sich vorstelle, sagte die Präsidentin der Universität der Bundeswehr München. Doch es gebe durchaus ein „leises Klopfen, dass der Frieden, in dem wir schon so lange leben, brüchig wird“.

Den Menschen müsse bewusst sein, dass die Zeiten nicht einfach seien, sagte Kern. Gleichzeitig warnte sie vor Panikmache und Horrorszenarien. Die Gesellschaft müsse zwar resilienter werden und Widerstand leisten können. Das bedeute aber nicht, dass jeder zum Militär gehen müsse. Man könne sich auch anders für die Sicherheit der Bevölkerung einsetzen, etwa bei der Feuerwehr oder beim Katastrophenschutz. „Wir können nur gemeinsam bestehen“, so Kern.

Dass es trotz Krisen und Bedrohungen nicht schaden kann, auch mit Humor auf die Weltpolitik zu blicken, zeigten der ehemalige Chefredakteur Kurt Kister und die Redakteure Joachim Käppner und Christian Zaschke zum Abschluss des Abends mit einer Auswahl an Streiflichtern aus dem vergangenen Jahr. Glaube man einem alten steiermärkischen Zauber, so verschwinden Menschen am Karfreitag in der Stiftsbibliothek Admont, sofern man ihren Namen nur konsequent rückwärts ausspreche, sagte Kister. Was wohl Dlanod Pmurt und Ecila Lediew dazu sagen würden?