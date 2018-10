29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Nachsorge Hebammen bieten Notfall-Sprechstunde

In der laufenden Ferienwoche organisiert das städtische Referat für Gesundheit und Umwelt wieder eine Hebammen-Notfallsprechstunde. Bis zum Freitag, 2. November, können sich alle Münchnerinnen mit Neugeborenen, die akut und schnell eine Hebamme benötigen, dorthin wenden. "Mit unserer Hebammen-Notfallsprechstunde stellen wir auch in der Ferienzeit den Münchnerinnen ein Angebot zur Verfügung, eine Nachsorge zu finden", sagt Gesundheitsreferentin Stephanie Jacobs. Hilfe gibt es beispielsweise bei akuten Stillproblemen, Sorgen um die Gesundheit des Kindes, dem Verdacht auf eine Entzündung der Brust oder der Kaiserschnittnarbe. Am Dienstag, 30. Oktober, hat das Dominikuszentrum München Dienst und ist unter Telefon 089/288 13 10 erreichbar. Am Mittwoch, 31. Oktober, und Freitag, 2. November, steht das Geburtshaus an der Theresienwiese für Notfälle bereit. Die Terminvereinbarung erfolgt am Mittwoch unter 0157/533 842 87 und am Freitag unter 0175/697 64 47. Am Donnerstag, 1. November, findet wegen des Feiertags keine Sprechstunde statt.