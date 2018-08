29. August 2018, 18:56 Uhr Nachruf Zum Tod von Lun Tuchnowski

Von Gottfried Knapp

Dem seit Beginn der Moderne schwelenden Konflikt, ob plastische Bildwerke etwas Gegenständliches abbilden oder sich frei abstrakt im Raum bewegen sollen, hat der Münchner Bildhauer Lun Tuchnowski höchst originelle Mischformen abgewonnen. Ja, in seinen Plastiken erzeugen die quasi unvereinbaren Elemente eine Spannung, die sich in den Raum überträgt, öfters aber auch zum Schmunzeln einlädt.

Organische, ja anatomisch deutbare Formen und stereometrisch abstrakte Gebilde wie Kegel, Zylinder oder Kugeln können in diesen Skulpturen so ineinandergeschoben sein, dass sie sich gegenseitig versteifen, durchdringen und plastisch in den Raum heben.

Irgendwann hat Tuchnowski eine ganze Serie von Stahlskulpturen modelliert, die mit ihren Grundformen an menschliche Schädel erinnern. Durch expressive Einschnitte, rätselhafte Ausbuchtungen und plastische Elemente, die er ins Innere schob, konnte er das Geschehen so verdichten, dass die Schädel aussehen, als wären sie mit Energie geladen.

Zu den abstrakten Formen, die Tuchnowsky immer wieder ineinander verschränkt hat, gehören diskusartige Rundscheiben, die in ihrer Mitte ein kreisförmiges Loch haben. In ganz unterschiedlichen Größen aus Metall, Holz oder Fiberglas schieben sich diese Scheiben zu hohen Skulpturen zusammen. In anderen Fassungen lehnen sie lässig aneinander.

Eines der letzten Objekte, das Tuchnowski mit sichtlicher Lust aus heterogenen Formen zusammenmodelliert hat, war ein Lehnstuhl mit Tierfüßen und allerlei menschlichen Ausprägungen, ein Hybrid, der sich lustig macht über die Angst der modernen Designer vor anatomischen Andeutungen.

Neben seinen Bildwerken hat Lun Tuchnowski auch Räume gestaltet, in denen Bildwerke ideal zur Wirkung kommen. So hat er für die Stiftung Würth mehr als 140 Ausstellungen eingerichtet. Die letzte, die er gestalten konnte, war die eindrucksvolle Präsentation der Kunstkammerschätze der Sammlung Würth in Salzburg; sie ist dort im Domquartier noch bis 11. November zu sehen.

Lun Tuchnowski wurde 1946 in Deiningen am Ries geboren. An der Münchner Kunstakademie ist er Meisterschüler und Assistent von Robert Jacobsen gewesen. Im vergangenen Jahr hat er heftig gegen den Abriss des denkmalgeschützten Uhrmacherhäusls in Obergiesing protestiert und damit die Öffentlichkeit aufgeschreckt und die Stadt alarmiert. Am 27. August ist Lun Tuchnowski der schweren Krankheit erlegen, der er sieben Jahre lang tapfer getrotzt hat.