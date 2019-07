11. Juli 2019, 18:46 Uhr Nachruf Thierry Leoncelli ist gestorben

Am kommenden Montag hätte er das Elfjährige seiner Brasserie L'Atelier Art et Vin in der Westenriederstraße feiern können, doch am Dienstag ist Thierry Leoncelli, 54, überraschend verstorben. Der gebürtige Bretone stammt aus einer Gastronomenfamilie, seine Eltern betrieben ein Gourmetrestaurant in Dinard. Ihn zog es nach München, hier arbeitete er im Rue des Halles und im Blauen Bock, bevor er sich 2008 mit dem Atelier selbständig machte. Der Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann stiftete dafür die Barhocker aus seinem ehemaligen Drei-Sterne-Restaurant Aubergine und ist oft Gast dort. Auch die Spitzenköche Hans Haas (Tantris) und Hans Jörg Bachmaier (Blauer Bock) sowie Promis wie Lola Paltinger oder Baywa-Chef Klaus Josef Lutz sind Fans der französischen Brasserieküche des L'Atelier.