Tod mit 34: Ferdinand Schmidt-Modrow wirkte in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" mit. 2018 hatte er auch bei der Salvatorprobe auf dem Nockherberg eine Rolle.

In der Rolle des Pfarrers Simon Brandl war er ein prägendes Gesicht in der Fernsehserie "Dahoam is Dahoam" - nun ist der Schauspieler Ferdinand Schmidt-Modrow im Alter von nur 34 Jahren gestorben. Todesursache war eine nicht erkannte Vorerkrankung. Das teilte Reinhard Scolik, Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks (BR), am Freitag in München mit.

Schmidt-Modrow war fester Teil des Ensembles der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Er "war stets ein Garant für positive Energie und gute Laune", sagte Daniela Boehm, die verantwortliche Redakteurin der Serie. In seiner Rolle als Pfarrer habe er der Serie "eine unverwechselbare Note gegeben". Auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) drückte ihre Betroffenheit zum Tod des Schauspielers aus. "Es macht uns fassungslos, wenn ein junger Mensch so plötzlich von uns gehen muss", sagte sie. Schmidt-Modrow habe in verschiedenen Filmen des Landtags mitgewirkt und Besuchern mit Charme und Witz die parlamentarischen Zusammenhänge nahegebracht.

Aufgewachsen ist Schmidt-Modrow in Waidhofen in Oberbayern. Sein Filmdebüt gab er 2005 in "Grenzverkehr", danach war er als "Rocky" in dem Rosenmüller-Film "Beste Zeit" zu sehen, für diese Rolle wurde er für den Filmförderpreis in der Kategorie "Bester Nachwuchsschauspieler" nominiert.