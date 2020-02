Der Rio Filmpalast ist eines der letzten charmanten Programmkinos in München. Ein Treffpunkt für Cineasten, wie ihn sich Bruno Reich gewünscht hatte, damals, als er 1960 sein eigenes Kino gründete. Er hatte gerade seinen Filmvorführschein in Nürnberg gemacht, hatte dort im "Astoria" gearbeitet. Als er zusammen mit seiner Frau das Rio in Haidhausen eröffnete, da wurden sie von manchen belächelt. Zum einen, weil ihr Filmprojektor über Fahrradketten lief. Zum anderen, weil schon damals ein Kinosterben eingesetzt hatte. Reich ließ sich davon nicht beirren.

Das "Rio" hatte fast 700 Plätze und spielte anfangs deutsche Publikumshits rauf und runter. Viele Jahre lang, erzählt Reich später, bestellten sie gemeinsam mit dem Cinema beim Verleih Filme. Die Filmrollen mussten dann während der laufenden Vorführungen zwischen den Kinos ausgetauscht werden. Von 1977 an gab es zwei Säle - und ein Jahr später in Haidhausen nur noch Reich und sein "Rio". Zusammen mit dem Cinema und dem Kino Solln hat Reich dann erfolgreich gegen das Erstaufführungsrecht der Innenstadtkinos geklagt - "das hat uns gerettet", sagte er. Auch wurde das Rio fester Spielort beim Münchner Filmfest. Schauspieler und Regisseure traten vor dem roten Vorhang auf, der Ruf des Rio war etabliert. Ein kleines Kino in Familienhand zu behalten und die Digitalisierung zu stemmen, dazu gehört Mut und Idealismus. Den hatte die ganze Familie. Vater Bruno Reich tat bis ins hohe Alter noch gelegentlich als Kartenabreißer Dienst, während seine Tochter Elisabeth Kuonen-Reich, die den Betrieb 1998 übernommen hatte, die Geschäfte führte. Das Kino ist bis heute Familienbetrieb, auch der Schwiegersohn und die Enkel helfen mit. Mehrfach haben sie das Kino renoviert, auf modernste Technik umgestellt. Elisabeth Kuonen-Reich ist im vergangenen Jahr im Alter von 58 Jahren gestorben. Jetzt ist ihr Vater, der Rio-Gründer, ihr nach langer Krankheit gefolgt. Er wurde 88 Jahre alt.