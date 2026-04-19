„Ich habe einen nicht geraden Weg hinter mir, aber auch der führt ans Ziel“, sagte Ludwig Mittermeier einst in einem SZ-Interview über seinen beruflichen Werdegang. Vielleicht einer der Gründe, weshalb ihm Männer, deren Lebenswege durch Brüche geprägt sind, besonders am Herzen lagen. Folgt man dieser Logik, war Mittermeier die ideale Besetzung, als 2014 die Leitung des Katholischen Männerfürsorgevereins (KMFV) in München vakant war. Das Klientel: Männer, die durch Schicksalsschläge, Krankheit oder andere traumatische Erlebnisse aus der Bahn geworfen wurden.

Seine Karriere hatte Mittermeier, in Wasserburg am Inn geboren, zunächst anders geplant. Er absolvierte nach der Schule ein freiwilliges soziales Jahr beim Einrichtungsverbund Steinhöring und ließ sich dann zum Heilerziehungspfleger ausbilden. Danach trat er seinen Zivildienst beim Bayerischen Roten Kreuz an, wo er im Anschluss die offene Behindertenarbeit aufbaute. Er wurde Abteilungsleiter für Soziales und schließlich stellvertretender Kreisgeschäftsführer in Ebersberg. Als er 1996 Lehrer an der Caritas-Fachschule für Heilerziehungspflege werden konnte, dachte er, seinen Traumberuf gefunden zu haben, erzählte er der SZ. Doch es zog ihn mehr hin zu der Arbeit unmittelbar mit Menschen, die Hilfe benötigen. Er studierte und wurde als Diplom-Sozialbetriebswirt 2004 Kreis-Geschäftsführer des Caritas-Zentrums in Freising und wechselte in gleicher Funktion 2010 nach Ebersberg.

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Auch dort ist man betroffen von seinem frühen Tod und erinnert sich an einen herausragend engagierten und stets empathischen Menschen, der es verstand, die vielen Facetten der fürsorglichen und sozialen Arbeit der Kreisverbände weiterzuentwickeln und unaufdringlich in die Öffentlichkeit zu tragen.

Seine berufliche Heimat hat Mittermeier schließlich beim KMFV gefunden. Zu den prägenden Entwicklungen seiner Amtszeit zählt die deutliche Ausweitung des ambulanten Bereichs der Wohnungslosenhilfe. Er führte unter anderem die Krankenwohnung für obdachlose Menschen ein, etablierte das Münchner Zahnmobil zur medizinischen Versorgung wohnungsloser Menschen und setzte mit dem Bau des Quartiers Mittenheim in Oberschleißheim Maßstäbe dafür, wie soziale Träger zur Bewältigung der Wohnungsmarktkrise in der Metropolregion München beitragen können.

„Wir sind tief betroffen von der Nachricht, dass Ludwig Mittermeier verstorben ist. Mit außergewöhnlichem Engagement, Weitblick und menschlicher Wärme hat er den KMVF über ein Jahrzehnt als Vorstand geprägt“, würdigt Vereinsratsvorsitzender Peter Franz Lenninger Mittermeiers Einsatz für die Wohnungslosen- und Straffälligenhilfe, die in der Metropolregion München tiefe Spuren hinterlassen habe. „Wir verlieren mit ihm einen Menschen, der Verantwortung nie gescheut und sich stets mit Herz und Überzeugung für die von uns betreuten Menschen eingesetzt hat.“