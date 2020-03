Viele große Schauspieler dieser Tage erinnern sich an ihn: Denn es waren ihre Lehrjahre, die glorreichen Achtzigerjahre der Münchner Kammerspiele, als Peter Kleinschmidt Direktor der ans Theater angegliederten Otto-Falckenberg-Schule war (1983 bis 1986). Der gebürtige Münchner hatte da als Regisseur und Dramaturg schon eine Tour durch die Welt hinter sich. In Amsterdam, Antwerpen, Kapstadt, Windhoek und Mexiko-Stadt hat er inszeniert, und in Mexiko wie Südafrika dafür Preise gewonnen. 1970 pries der Spiegel Kleinschmidt als Vertreter eines modernen, demokratischen Theaters, das damals zumindest an den staatlichen Bühnen noch fest in den Händen der Großintendanten schien. Kleinschmidt schlug denn auch andere Wege ein: 1984 zog er ins idyllische Isental, auf einen Bauernhof im Weiler Loiping. Schnell hatte er andere Theaterverrückte um sich geschart, Profis wie Laien, und führte dort gemeinsam mit seiner Frau, der Schauspielerin und Bühnenbildnerin Wiebke Kleinschmidt-Gröndahl, seine Arbeit fort. Mehr als 50 Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Theateraufführungen stemmten sie so. Im Schlosshof des nahen Burgrain und in Loifing selbst stellte er gewaltige Produktionen mit Aristophanes-Adaptionen und die Uraufführung der komischen Oper "Der Cid" von Christian Dietrich Grabbe auf die Beine. Am Dienstag ist Kleinschmidt nach langer schwerer Krankheit gestorben.