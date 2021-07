Von Manfred Hummel

So ernsthaft und leidenschaftlich Otto Walser den Journalismus pflegte, so locker stand er bisweilen über den Dingen. Auch der härtesten politischen Kontroverse vermochte er durch seinen Humor die Schärfe zu nehmen. Walser ging offen und lächelnd auf die Menschen zu, ohne allzu viel von sich preiszugeben. Geboren in Rosenheim, besuchte er nach dem Abitur die Journalistenschule, er volontierte bei der Katholischen Nachrichtenagentur und der Passauer Neuen Presse, er wurde Redakteur bei der Kirchenzeitung München. Als leitender Redakteur stand Walser auf der Brücke des Land- und Seeboten in Starnberg. Von dort wechselte er 1977 in die junge Starnberger Lokalredaktion der Süddeutschen Zeitung. Auch der "anderen" Seite galt sein Interesse und er wurde Pressesprecher der Stadt Starnberg. Nach zwei Jahren kehrte er zur SZ zurück und übernahm 1984 die Leitung des Ressorts "Region", dann die Gesamtverantwortung für die Landkreisausgaben. Zum Ausgleich begann Walser mit Joggen und bewies bei einer Alpenüberquerung von München nach Venedig seine Kondition und Kameradschaft. Nach seiner Pensionierung arbeitete er für die "Schlemmerreisen" des BR. Während Kameraleute und Regisseur in der Weltgeschichte herumfuhren, saß er "im dunklen Kämmerlein" und klopfte die Texte, wie er einmal witzelte. Nun ist Otto Walser im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er hinterlässt Frau und zwei Kinder.