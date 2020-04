Seine musikalische Karriere begann mit einem schönen Zufall: Die Mutter schenkte 1998 seinem Vater und ihm, die beide am selben Tag Geburtstag haben, eine professionelle Musikaufnahme im Tonstudio. Vater wie Sohn waren immer schon begeisterte Musiker. In diesem Tonstudio aber spielte Hugo Strasser gerade eine CD ein, so lernte der 16-jährige Heinrich Haas den berühmten Bandleader kennen. Strasser war beeindruckt von den musikalischen Fähigkeiten des Jungen und lud ihn ein, als "Überraschungsgast" bei einem Konzert mit seinem Hot-Five-Ensemble im Gasteig aufzutreten.

Für Heinrich Haas, Spross einer alteingesessenen Münchner Schaustellerfamilie - sein Vater Heinrich und seine Mutter Liselotte haben die Weißbier-Alm auf dem Frühlings- und Oktoberfest stehen - begann damit eine nahezu lebenslange Freundschaft und gemeinsame künstlerische Arbeit. Der Begriff "lebenslang" ist hier besonders tragisch: Hugo Strasser verstarb mit 95 Jahren im Jahr 2016, Haas junior überlebte seinen großen Mentor lediglich um vier Jahre. Er starb am vergangenen Samstag mit nur 38 Jahren im Klinikum Großhadern an einer schweren Krebserkrankung.

Strasser hatte sein Lebenswerk kurz vor seinem Tod in die Hände des jungen Haas gelegt. Er übergab ihm nicht nur das Orchester Hugo Strasser, sondern auch sein gesamtes Notenarchiv und sämtliche Namens- und Aufführungsrechte. "Auf der einen Seite dachte ich, was für eine große Ehre und auch Vertrauensbeweis das ist", sagte Heinrich Haas später in einem Interview, "aber auf der anderen Seite war mir sofort bewusst, dass ich damit auch eine große Verantwortung übernehme und damit eine Lebensaufgabe auf mich zukommt." Er wurde dieser Aufgabe schnell gerecht, nahm viele lange nicht mehr gespielte Stücke aus dem Notenarchiv ins Repertoire des Tanzorchesters auf, auch das Konzept der "Tanzplatte des Jahres" erneuerte er. Im Orchester spielte er vor allem Hammond-Orgel und Klavier, gelegentlich sang er auch Nummern von Frank Sinatra oder Dean Martin.

Haas' Vater wird das Management des Orchesters in seinem Sinne weiterführen, Solo-Klarinettist Bernhard Ullrich hat wie schon in der vergangenen Ballsaison die musikalische Leitung. "Wir sind ihm unendlich dankbar, dass er das Erbe von Hugo Strasser so großartig fortgeführt hat", schrieb Ullrich am Samstag im Namen des Orchesters auf Facebook.