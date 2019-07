11. Juli 2019, 18:46 Uhr Nachruf Hans Zürrlein tödlich verunglückt

Bereits am vergangenen Freitag ist Hans Zürrlein, 66, bei einem Motorradunfall auf der Tegernseer Landstraße ums Leben gekommen. Der Gastronom hatte seit 1997 zusammen mit dem Sommelier Michel Dupuis das Restaurant Dukatz geführt, das erst im städtischen Literaturhaus und dann im Schäfflerblock an der Maffeistraße gehobene französische Küche bot. 2012 übernahm es dann der Küchenchef Johann Rappenglück zusammen mit Fabrice Kieffer, benannte es in Les Deux um und erkochte dort sogar einen Michelin-Stern. Zürrlein ging danach bis Ende 2018 wieder ins Stadtcafé des Stadtmuseums, das er zuvor schon seit 1988 als Teil eines Wirtekollektivs mit geleitet hatte. Begonnen hatte der gebürtige Franke mit dem Theaterlokal Tagöll an der Hans-Sachs-Straße.