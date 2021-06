Franz Henrich starb in Alter von 89 Jahren in München.

Franz Henrich, langjähriger früherer Direktor der Katholischen Akademie in Bayern, ist tot. Er starb am Freitag im Alter von 89 Jahren in München, wie die Bildungseinrichtung am Sonntag mitteilte. Akademiedirektor Achim Budde würdigte Henrichs Arbeit als "herausragend". Die Akademie habe ihm sehr viel zu verdanken. "Ich bin überzeugt, dass es ohne Franz Henrich diese Akademie nicht so gäbe, wie sie heute existiert. Seine Leistungen für die Akademie waren auf vielen Gebieten Pionierarbeit und bleiben unvergesslich." Der Prälat leitete die Gemeinschaftseinrichtung der sieben bayerischen Bistümer von 1967 bis 2000 und prägte sie als Zentrum des freimütigen Gesprächs über Fragen von Kirche und Gesellschaft.

Seit mehreren Jahren lebte der Geistliche zurückgezogen in unmittelbarer Nachbarschaft der Akademie in München. Henrich stammte aus der Nähe von Homburg an der Saar. Er studierte in Mainz und München Theologie und wurde 1959 für das Bistum Speyer zum Priester geweiht. Der Münchner Kardinal Julius Döpfner berief ihn als Nachfolger von Gründungsdirektor Karl Forster an die Spitze der Katholischen Akademie in Bayern.