München - Bücher wurden ja immer schon geschrieben und vor allem verlegt, um damit Geld zu verdienen - da muss man sich nichts vormachen. Aber es gab auch mal Zeiten, da sah man das zugleich auch als kulturellen Auftrag. Frank Wössner hat diese Zeiten eine ganze Weile lang mitgeprägt. Der gebürtige Berliner war im selben Unternehmen tätig wie sein zwei Jahre älterer Bruder Mark, bei Bertelsmann. Während Mark 1983 Vorstandsvorsitzender des großen Medienkonzerns aus Gütersloh wurde, hatte Frank Wössner nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in der Versicherungsbranche Karriere gemacht und war erst 1985 zu Bertelsmann gewechselt. Dort rückte er 1989 in den Konzernvorstand, als Verantwortlicher für die Buchverlage in Deutschland, Österreich und der Schweiz und für die damals noch existierenden Buchclubs. Den Hauptsitz der Verlagsgruppe verlegte er schließlich ganz von Gütersloh nach München, weil er der Ansicht war, dass auch die Zentrale dort ihren Sitz haben sollte, wo die bedeutendsten Verlage waren.

Bis zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand im Juli 2000 gelang es ihm, den Umsatz mit Büchern zu verdreifachen, nicht zuletzt auch durch die Internationalisierung des Buchgeschäfts und den Kauf der New Yorker Verlagsgruppe Random House 1998 - soweit das Thema Geld verdienen. Aber Wössner nahm auch den kulturellen Auftrag sehr ernst. Er förderte zum Beispiel die berühmte Reihe "Reden über das eigene Land" in den Kammerspielen, unter anderem auch 1992 mit dem ehemaligen sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow, der seine Bücher bei Bertelsmann veröffentlichte. Zusammen mit seinem Vorgänger im Vorstand, Ulrich Wechsler, trieb Wössner auch die Gründung des Münchner Literaturhauses voran. Ohne den Finanzierungsbeitrag, den Bertelsmann leistete, wäre aus dem Projekt nichts geworden. Und ohne die vielen Lesungen der Verlagsgruppe Bertelsmann wäre zumindest anfangs nicht viel los gewesen im Haus am Salvatorplatz.

Wössner engagierte sich auch sonst neben seinem Beruf für das Lesen und das Medium Buch. So war er Kuratoriumsvorsitzender des Vereins der Förderer und Freunde der Bayerischen Staatsbibliothek und Vorsitzender der Stiftung Lesen in Mainz sowie Mitglied im Stiftungsrat des Münchner Literaturhauses und im Kuratorium der Akademie des Deutschen Buchhandels. Vergangene Woche ist Frank Wössner im Alter von 78 Jahren an seinem Wohnort in Solln gestorben, die Beisetzung findet an diesem Dienstag statt.