8. August 2018, 18:51 Uhr Nachruf Ein Blick für den richtigen Moment

Gabriele von Arnim gehörte zu den bedeutenden Chronisten Münchens der Nachkriegszeit - nun ist die Fotografin im Alter von 100 Jahren gestorben

50 Jahre danach hat Gabriele von Arnim ihr Model wiedergesehen. Sie hatte damals ein eindrucksvolles Schwarz-Weiß-Porträt fotografiert: Ein junger Mann, verwundet im Krieg, steht am zerstörten Münchner Marienplatz. An seinen Hut hat er ein winziges Edelweiß gesteckt, mit der rechten Hand stützt er sich auf eine Krücke, in der linken Hand hält er eine Zigarette. Sein Blick ist in die Ferne gerichtet, im Hintergrund sieht man Aufbauarbeiten im Münchner Zentrum. "Das war kein Porträt", hat die Fotografin Gabriele von Arnim einer Journalistin beim Wiedersehen gesagt: "Wir hatten doch überhaupt keinen Kontakt damals. Er schaute eher weg. Ganz ratlos sah er aus auf seinem stummeligen Bein." Im Krieg, 1944 in der Slowakei, hatte ein Granatsplitter das linke Bein des Mannes abgerissen.

Aber gerade, weil die Szene nicht gestellt war, ist das Bild ein wichtiges Zeugnis der Nachkriegszeit. Gabriele von Arnim gehört zu den bedeutenden Fotografen dieser Zeit in München - das ist später in Vergessenheit geraten. Nun ist sie vor wenigen Tagen im Alter von 100 Jahren gestorben, an diesem Mittwoch ist sie beerdigt worden.

Gabriele von Arnim, geborene Schenke, kam am 5. August 1917 in Flensburg zur Welt. Sie absolvierte von 1937 an in Berlin in der Photographischen Lehranstalt Lette-Verein ihre Ausbildung, trat dann in das Atelier Frenzdorf-Hoeland ein und machte von dort aus ihre Meisterprüfung. Ihr Fotoarchiv entstand bereits Ende der Dreißigerjahre und reichte bis in die Sechzigerjahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete Gabriele von Arnim als Porträtfotografin mit einem eigenen Studio in München in der Nymphenburger Straße. 1961 gab sie ihre fotografische Tätigkeit auf, 2015 überließ sie ihr Archiv der Sammlung Fotografie des Münchner Stadtmuseums.

Mit ihren Einkünften aus dem Atelier ernährte die Fotografin ihre junge Familie, bis ihr Ehemann Dankwart von Arnim sein Medizinstudium abgeschlossen hatte und als Arzt arbeitete. "Mein Leben mit Dankwart Arnim" lautet der Titel einer autobiografischen Erzählung, die sie zunächst nur privat weiterreichte und 2012 als Buch herausbrachte. Das Buch, so verspricht der Klappentext, "erzählt die märchenhafte Geschichte einer Liebe, die im Zweiten Weltkrieg beginnt und zuerst aussichtslos scheint, weil Standesunterschiede eine dauerhafte Verbindung verhindern. Graf Dankwart von Arnim und die Fotografin Gaby Schenke müssen sich trennen, finden sich aber, als der Krieg vorbei ist, schicksalhaft wieder, um mit der Heirat im Jahr 1946 ein erfülltes Leben zu beginnen, das auf ganz besondere Weise die Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit in Deutschland widerspiegelt."

Seit 2015 kann man ihre Fotos auch im Stadtmuseum sehen - für Ulrich Pohlmann, Leiter der Sammlung Fotografie, zählt Gabriele von Arnim zu den bedeutenden Chronisten Münchens. Sie "hatte ein gutes Gefühl, ein gutes Händchen für psychologische Momente", sagt er. Das zeigt sich vor allem in ihren Porträts. So hat sie nicht nur Ende 1955 anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Süddeutschen Zeitung Redakteure und Verleger fotografiert, sie wurde oft auch von Künstlerinnen eingeladen. Eindrucksvoll ist etwa das Porträt von Gabriele Münter, aufgenommen am 19. Februar 1957, dem 80. Geburtstag der "Blauen-Reiter"-Malerin. Stolz sieht sie auf den Aufnahmen aus, man bemerkt aber auch eine gewisse Nachdenklichkeit. Die Schriftstellerin und Pazifistin Annette Kolb lud Gabriele von Arnim nach Paris ein - das Porträtfoto zeigt die Künstlerin neben einem Klavier, eine Momentaufnahme voller Lebensenergie.

Viele ihrer Aufnahmen hingen auch in der Münchner Wohnung der Fotografin. Dort hat sie auch Ulrich Pohlmann besucht, bevor das Archiv damals in den Besitz des Stadtmuseums überging. Er erinnert sich an ihre angenehme und offene Art. Sie sei sehr fröhlich gewesen, ein sehr zugetaner Mensch. "Und sie war sehr neugierig", sagt er.

So hat Gabriele von Arnim im Jahr 2001 sofort einem Treffen zugesagt, als sich ein Mann, fotografiert in den Nachkriegsjahren, bei ihr meldete und sagte, er habe sich auf einem ihrer Aufnahmen wiedererkannt. 83 Jahre alt war sie damals, und sie fuhr in die Jachenau. Dort erfuhr sie dann zum ersten Mal die Hintergründe für das Foto am Marienplatz: Der Mann stand auf nur einem Bein in München, weil er zuvor seine Prothese zum Reparieren in eine orthopädische Werkstatt gebracht hatte. Die Fotografin saß, so beschreiben es Beobachter, mit einem Lächeln in dem alten Bauernhaus, strahlte den Mann glücklich an wegen des späten Wiedersehens und sagte: "Mei, wie mich das freut."