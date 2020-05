"Worauf es uns wirklich ankommt, sind nicht die Siege. Es sind die Menschen." Dieser Satz steht auf der Internetseite des DJK Fasangarten, gegründet im Sommer 1957 von Pfarrer Robert Berger. Er erhielt damals den Auftrag von der Bistumsleitung, die Kuratie in Ramersdorf zu errichten. Und als er im Sommer elf fußballbegeisterte Buben auf der Wiese kicken sah, baute er den Fußballverein auf, der noch heute seine Spiele in der Görzer Straße austrägt, unweit entfernt von der Pfarrei St. Bernhard. Nun ist Robert Berger, der älteste Priester der Erzdiözese München und Freising, tot. Er verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 102 Jahren.

Robert Berger, am 13. November 1917 in München geboren, trat mit 19 in Freising in das Priesterseminar ein. 1948 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Danach war er in den Pfarreien Heilig Geist in der Innenstadt und St. Sebastian in Schwabing tätig. Im Anschluss wirkte er mehr als ein Vierteljahrhundert, von 1957 bis zu seinem Ruhestand 1983, in der Pfarrei St. Bernhard in München-Ramersdorf.

Wegen seiner Entscheidung, als Pfarrer einen Fußballverein zu gründen, habe er Kritik einstecken müssen, erinnerte er sich einmal bei einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Es habe den Wunsch gegeben, eine Frauengruppe zu gründen. "Aber ich dachte mir, die Frauen kommen von selbst. Ich muss die Jugend anlocken", sagte er in dem Interview. Und die Jugend hatte er mit diesem Angebot erreicht. "1100 Mitglieder waren die Höchstzahl", sagte er.

Eine Pfarrei nahezu ein ganzes Berufsleben lang zu betreuen, wie es damals noch in der katholischen Kirche üblich war, das bringt eine "intensive Beziehung zu den Schäfchen mit sich", sagte Berger damals. Der Pfarrer musste selbst lachen bei diesem Begriff und sagte dann: "Na, das waren nicht immer nur Schäfchen, sondern auch mal Hammel." Menschen eben, mit allem, was dazugehört, und die Seelsorge für diese Menschen war Berger immer das Wichtigste. Ursprünglich hatte er Medizin studieren wollen. Aber dann habe er sich gesagt: "Der Arzt ist nur für die leibliche Gesundheit da, ich möchte beides haben. Ich möchte den Menschen auch das Himmelreich vermitteln."

Zuletzt lebte Berger in einem Seniorenheim in Grünwald. Als er dort seinen 100. Geburtstag feierte, nahm er das hohe Alter mit Humor. "Ich zähle jetzt nur noch die Jahrhunderte", soll er damals gesagt haben. Ganz in den Ruhestand kann man als Pfarrer eh nicht gehen, das erlebten seine Mitbewohner. Auch im Seniorenheim falle er immer wieder in Gesprächen mit anderen in diese Rolle zurück, gab er einmal zu: "Das kann man nicht ablegen." Schließlich ging es ihm ein ganzes Leben lang um das Wohl der Menschen.