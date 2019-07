3. Juli 2019, 18:51 Uhr Nachruf Der Förderer

Peter Haslacher starb im Alter von 75 Jahren

Von Christine Dössel

Er war ein Mann, der zu leben und zu genießen verstand: gutes Essen, guten Wein, schöne Reisen. Italien mochte er sehr. Vor allem aber liebte der Unternehmer Peter Haslacher das Theater, die Oper, die bildende Kunst und klassische Musik. Den Münchner Kammerspielen war er 25 Jahre lang als Vorstandsmitglied des Fördervereins mit theaternarrischer Leidenschaft und großem Engagement verbunden, davon die letzten 15 Jahre als Vorsitzender. Dabei war es ihm wichtig, dass dieser Freundeskreis "kein exklusiver Club" ist.

Sehr am Herzen lag Haslacher die Nachwuchsförderung, monetär umgesetzt durch einen jährlichen Preis für junge Ensemblemitglieder. In den letzten Jahren ging dieser Förderpreis in Höhe von 5000 Euro an Julia Riedler (2016), an Hassan Akkouch (2017), Samouil Stoyanov (2018) und zuletzt im April - bei einer sehr warmherzigen Preisverleihung - an Thomas Hauser. Aber auch jenseits der Kammerspiele war Haslacher ein enthusiastischer Zuschauer, Zuhörer und Förderer. Er unterstützte Ensembles der freien Theater- und Musikszene und junge bildende Künstler; engagierte sich als sozialdemokratischer "Alt-68er", als der er sich begriff, lokalpolitisch im Bezirksausschuss Schwabing.

Haslacher wusste, was Not bedeutet. Geboren am 28. September 1943 in Kirchdorf bei München, wohin die Mutter evakuiert worden war, wuchs er in den Nachkriegsjahren in ärmlichen Verhältnissen auf. Der Vater war in Russland gefallen. Die Mutter baute einen Schrotthandel auf. Haslacher besuchte die Handelsschule und absolvierte eine Ausbildung zum Metallkaufmann. 1979 gründete er mit Heinz Wilhelm Schoof die Metallhandelsfirma Schoof & Haslacher, deren Inhaber und Geschäftsführer er bis zuletzt war. Haslacher engagierte sich auch sozial. Er war Vorstand der 1994 von ihm mitgegründeten Bonifatius-Haneberg-Stiftung zur Hilfe und Resozialisierung von Obdachlosen. Dafür wurde 2001 in der Benediktinerabtei St. Bonifaz eine Einrichtung geschaffen, das Haneberghaus.

Am vergangenen Freitag ist der Kunstliebhaber und Mäzen Haslacher völlig überraschend in München gestorben. Er wurde 75 Jahre alt.