Von Dirk Wagner

„Und ist die Boazn noch so klein. Wenn das Herz darin so groß ist, passen trotzdem alle rein“, heißt es in einem Lied, das das Suzie Trio der Wirtin des Café Schaumamoi, Gabi Benkert gewidmet hat. Groß ist deren Schaumamoi wirklich nicht, wenn man diese Giesinger Institution in Quadratmeter bemessen mag. Doch das große Herz der Wirtin, von dem im Lied die Rede ist, hat jenes Café, das ursprünglich mal ein Trambahnhäuschen war, zu einer regelrechten Kulturzentrale gemacht. „Für mich war immer klar: Ich will, dass die Alten und die Jungen kommen, die Gescheiten und die Blöden, und die Schwarzen und die Weißen. Was ich dagegen überhaupt nicht hier drin haben mag, das sind Rassisten. Die werfe ich sofort raus“; hatte Gabi Benkert vor zwei Jahren ihr Zielpublikum in einer Fernsehdokumentation über Giesing beschrieben.