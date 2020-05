Er war zwölf Jahre lang, von 1973 bis 1985, der Mann für den Tanz am Gärtnerplatztheater: Ivan Sertić, 1927 in Zagreb geboren, Tänzer, Choreograf, Ballettdirektor. Dass an einem Mehrspartenhaus für Ballett mehr ging als Operetteneinlagen zu tanzen, das wusste der nach der klassischen russischen Schule ausgebildete Tänzer. Das Choreografen-Handwerk hat er bei Tatjana Gsovsky, der Grande Dame des Tanzdramas, in Frankfurt am Main ausprobiert. Gärtnerplatzdirektor Kurt Pscherer konnte also sicher sein, in Sertić einen Ballettchef bestallt zu haben, der mehr konnte als einen schmissigen Csardas arrangieren. Er konzentrierte sich längst nicht nur mit Noblesse auf traditionelle Preziosen des Ballettrepertoires wie "Coppélia", "Cinderella" oder "Don Quixote". Er pflegte in den späten Siebzigern auch die Moderne, kreierte seine Version von Hans Werner Henzes "Undine" und wagte sich an Werner Egks Faustballett "Abraxas". Nun ist Ivan Sertić, der sich zuletzt der Malerei zugewandt hatte, am 15. Mai in seiner Wahlheimat München im Alter von 93 Jahren gestorben.