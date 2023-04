Von Ellen Draxel

Seinem Gespür für die Nöte seiner Mitmenschen entging nichts. Sobald er merkte, dass es jemandem nicht gut ging, war Albrecht "Ali" Schmidt sofort zur Stelle - weshalb seine Familie abends häufig auf ihn verzichten musste. Oft besuchte der Schwabinger dann Mieter. Oder er weilte in politischen Gremien, die sich um Mieterbelange kümmerten. In Besprechungen des Mieterbeirats etwa oder in Sitzungen des Bezirksausschusses Schwabing-West, dem er 35 Jahre lang angehörte. Auf Miethaie und Immobilienspekulanten war der Sozialdemokrat besonders schlecht zu sprechen.

Dabei war er eigentlich ein ruhiger, sehr besonnener Mensch. Aber einer, der eben auch mal laut werden konnte. Und Klartext redete. In solchen Fällen stand er dann auf, blitzte sein Gegenüber durch seine Nickelbrille an und legte mit sachlichen, bestimmten Worten die Fakten dar. Als Gründungsmitglied des Münchner Mietervereins und Vater von mehr als hundert Mietergemeinschaften, denen er Starthilfe gab, war Ali Schmidt in München eine bekannte Figur. Er wusste, wovon er redete - aus eigener Erfahrung.

Rückblick, anno 1985. Die Schmidts wohnen in einem Gebäude der Stadtsparkasse an der Hohenzollernstraße, als ihnen und ihren Nachbarn plötzlich hohe Mietsteigerungen ins Haus flattern. Mieterhöhungen, die sie zu zahlen nicht gewillt sind. Der Anwalt, der sie seinerzeit vertritt, stellt gemeinsam mit ihnen weitreichende Forderungen auf und ermuntert sie, eine Mietergemeinschaft zu gründen. Dass dieser Anwalt mitten in den Verhandlungen zum Bürgermeister gewählt wird und dazu gezwungen ist, auf die Seite der Stadtsparkasse zu wechseln, amüsierte Schmidt bis zuletzt. Denn schließlich konnte und wollte der Jurist das, was er zuvor für die Mieter aufgesetzt hatte, nicht mehr zurücknehmen. Der Anwalt hieß Christian Ude, Münchens späterer Oberbürgermeister. Schmidt selbst übernahm bei dieser Auseinandersetzung die Funktion des Sprechers der Mietergemeinschaft.

"Für unser Haus", sagte Schmidt einmal, "war die Gründung der Mietergemeinschaft ein Glücksfall". Das Beispiel macht bis heute Schule, mit demselben Muster einer Standard-Satzung, die Ude seinerzeit formuliert hatte - der Wahl eines Vorsitzenden, eines Stellvertreters und eines Schriftführers. Der langjährige Betriebsratsvorsitzende Schmidt wusste früh: Nur auf diese Weise setzen sich die Mieter mit der komplexen Materie auseinander, übernehmen Verantwortung und nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Sein Credo: "Man muss den Leuten Mut machen, dass sie sich wehren. Das ist wichtig."

Zugleich war dem Mietexperten immer klar, dass mehr getan werden musste. Seinem Engagement ist es mit zu verdanken, dass es heute in München Erhaltungssatzungen gibt. Oder dass Kappungsgrenzen bei Mieterhöhungen von zunächst gar keiner auf 30, dann 20 und jetzt 15 Prozent gesenkt wurden. Sein größter Traum war, dass der Grundstücksmarkt verstärkt in die staatliche Hand übergehen sollte. "Grund und Boden", betonte er vor einigen Jahren in großer Einmütigkeit mit dem inzwischen verstorbenen Altoberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, "ist nicht vermehrbar. Der Markt regelt das nicht, das ist eine der größten Lebenslügen".

Mitte 2020 legte Ali Schmidt dann sein langjähriges Mandat im Mieterbeirat nieder - aus persönlichen Gründen. Gesundheitsbedingt musste er mehrere Monate im Jahr im warmen Süden verbringen, Teneriffa wurde zu seiner zweiten Heimat. Ein halbes Jahr später, im Dezember 2020, erhielt er "in Anerkennung seines jahrzehntelangen sozialen Engagements im Mietbereich" die Medaille "München leuchtet" in Gold.

Sie habe, sagt eine Weggefährtin, die Vorsitzende des Münchner Mietervereins Beatrix Zurek, "den Ali immer als engagierten, herzensguten, aber auch den richtigen Leuten gegenüber auf Krawall gebürsteten Menschen erlebt". Mit seinem unermüdlichen Einsatz für den Mieterschutz sei er manchen sicher auch auf den Wecker gegangen. "Aber er hat den Akku vollgeladen hinterlassen."

Wer Ali Schmidt zuletzt auf der Straße traf, dem zeigte er gerne einen lustigen Hasen mit lila Latzhosen und bunten Strümpfen. Seine Frau Hiddi Hipp hatte ihm in seinen letzten Lebensmonaten den Angsthasen "Gottfried" gemalt - um ihrem schon schwerkranken Mann Mut zuzusprechen. Jedem, dem der Hase gefiel, schenkte der Schwabinger eine Kopie. Am Samstagabend ist Albrecht Schmidt im Kreise seiner Familie gestorben. Er wurde 76 Jahre alt.