16. Januar 2019, 18:39 Uhr Nachrichtendienste Spione im Hörsaal

Ein neuer Master-Studiengang an der Universität der Bundeswehr soll Mitarbeiter von Geheimdiensten besser ausbilden und vernetzen - damit sich Fehler aus der Vergangenheit wie beim NSU nicht wiederholen

Interview von Martina Scherf

Seit dieser Woche gibt es an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg den neuen Studiengang "Master in Intelligence and Security Studies", abgekürzt MISS - es ist der erste seiner Art in Deutschland. Der Auftrag dazu kam direkt aus dem Kanzleramt. Der Informatiker Uwe Borghoff von der Bundeswehruniversität und der Jurist Jan-Hendrik Dietrich von der Hochschule des Bundes für Verwaltung (seine Fakultät ist vor Kurzem von Haar nach Berlin umgezogen) haben den Studiengang geplant. Dozenten und Studierende unterliegen höchsten Sicherheitsanforderungen.

SZ: Sie bieten einen Master of Intelligence an - das klingt nach James Bond oder "Odyssee im Weltraum". Lernen Ihre Studenten dabei die Spielregeln von Spionage, Sabotage und Subversion?

Jan-Hendrik Dietrich (lacht): Nein. Es geht auch nicht darum, wie man den Funkverkehr von syrischen Kampfjets abhört oder Hacker, die Politikerdaten geklaut haben, entlarvt. Vielmehr werfen wir von einer Meta-Ebene einen wissenschaftlichen Blick auf alle Themen, die im Nachrichtendienstwesen und Sicherheitsbereich eine Rolle spielen.

Uwe Borghoff: Grundbegriffe der Informationstechnologie wie Passwort-Sicherheit, Verschlüsselung von E-Mails, Codierung oder Decodierung, künstliche Intelligenz spielen eine Rolle - damit die Studierenden überhaupt wissen, wovon sie reden. Aber vor allem geht es um Bereiche aus Jura, Politikwissenschaft, Psychologie, Ethik, Menschenrechte.

Der Studiengang ist nicht für jeden offen, sondern richtet sich an Geheimdienstmitarbeiter?

Borghoff: Ja, vor allem an Führungskräfte aus den Nachrichtendiensten, also Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Militärischer Abschirmdienst sowie an Bundeswehroffiziere, die im militärischen Nachrichtenwesen tätig sein sollen. Später sollen auch Vertreter etwa des Bundeskriminalamtes dazu kommen können. In anderen Ländern wie Großbritannien oder Frankreich gibt es dieses Studium schon längst. Experten aus diesen beiden Ländern haben uns auch beraten.

Der Studiengang richtet sich nur an Mitarbeiter der verschiedenen Geheimdienstbehörden, zum Beispiel des Landesamts für Verfassungsschutz. (Foto: Stephan Rumpf)

Dietrich: Die USA haben eine eigene nationale Intelligence University. Deutschland hatte da Nachholbedarf. Auch Forschung zu nachrichtendienstlichen Themen gab es bisher kaum. Deshalb haben wir vom Kanzleramt den Auftrag erhalten, eine wissenschaftliche Infrastruktur auch bei uns aufzubauen. Die Abstimmung mit den Ministerien hat ein paar Jahre gedauert. Aber jetzt geht es los.

Müssen Sie Frau Merkel Bericht erstatten?

Borghoff: Die Kanzlerin war persönlich noch nicht anwesend. Aber es gibt regelmäßige Treffen mit dem zuständigen Staatssekretär im Kanzleramt, mit Vertretern des Innen- und des Verteidigungsministeriums sowie den Präsidenten der Nachrichtendienste. Neben der Politikberatung ist ein Hauptziel das "Community-Building".

Was bedeutet das?

Dietrich: Dass sich die Führungskräfte aus den unterschiedlichen Diensten - es sind auch die 16 Landesämter für Verfassungsschutz eingeladen - und der Bundeswehr langfristig besser kennen, gemeinsame Werte teilen und sich in einer gemeinsamen Sprache verständigen sollen. Dann, so die Hoffnung, können auch Informationen schneller fließen.

Ist das eine Konsequenz aus dem NSU-Desaster?

Dietrich: Auch. Es gab zum Beispiel die Bund-Länder-Kommission zum Rechtsterrorismus, die unter anderem forderte, die Ausbildung für die Verfassungsschutzbehörden zu verbessern. Damit Fehler aus der Vergangenheit sich nicht wiederholen. Wir wollen Führungskräften helfen, bei all ihren Entscheidungen reflektierter, mit einem breiteren Horizont zu agieren.

Arbeiten Sie dabei mit Fallstudien?

Dietrich: Ja, unbedingt. Denken Sie an die Quelle mit dem Decknamen Curveball. Im BND wurde ihre Glaubwürdigkeit damals angezweifelt, aber sie verleitete die Amerikaner zu der - im Nachhinein als falsch erwiesenen - Annahme, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Das führte zum Irakkrieg, der die ganze Welt verändert hat. Oder nehmen Sie die islamistischen Anschläge in Paris im Jahr 2015. Die Täter kamen aus Brüssel, bezogen ihre Waffen über Deutschland aus Osteuropa und bekamen Anweisungen aus Syrien - da kommen Sie mit nationalen Ermittlungen nicht mehr weiter. Deshalb werden wir in Zukunft hoffentlich auch stärker mit europäischen Kollegen zusammenarbeiten.

Es geht also weniger um die technische Infrastruktur, sondern vor allem um juristische Fragen und um Psychologie?

Dietrich: Richtig. Psychologie spielt in all diesen Bereichen eine große Rolle. Die Daten, die elektronisch gesammelt werden, müssen ja von verantwortlichen Menschen bewertet werden. Außerdem geht es auch um menschliche Quellen, etwa V-Leute. Dabei treten Fragen von Vertrauen und Distanz auf. Wie behält etwa der Führer eines V-Mannes im Verfassungsschutz eine professionelle Distanz zu seiner Quelle?

‹ › Uwe M. Borghoff, 59, hat an der Technischen Universität München Informatik studiert. Nach einem mehrjährigen Forschungsaufenthalt in Grenoble folgte er dem Ruf an die Bundeswehruniversität. Seit 2004 ist er Vizepräsident. Bild: privat

‹ › Jan-Hendrik Dietrich, 42, hat in Hamburg Jura studiert und wurde dort promoviert. 2012 wurde er an die Hochschule des Bundes zum Professor für Sicherheitsrecht berufen. Seine Fakultät zog jüngst von Haar nach Berlin um. Bild: privat Wird geladen ...

Borghoff: Es geht auch um die Frage: Wann kann und was darf ich als Nachrichtendienstler? Diese Menschen liefern den Politikern ja die Grundlagen für ihre Entscheidungen.

Wenn Ihre Studenten mit solch sensiblen Informationen zu tun haben, werden sie sicher auf Herz und Nieren geprüft?

Borghoff: Natürlich. Sie müssen die höchste Sicherheitsprüfung absolvieren - wie wir selbst übrigens auch.

Ich nehme an, die Mail, die ich Ihnen gleich schicke, wird streng überprüft, bevor sie bei Ihnen landet?

Dietrich: Mehrfach! Sie glauben gar nicht, wie lange mein Computer morgens zum Hochfahren braucht. Da kann ich mir in aller Ruhe einen Kaffee kochen.

Als Sie selbst noch Studenten waren - hätten Sie sich da vorstellen können, in einem so spannenden Umfeld zu arbeiten?

Dietrich: Nein, überhaupt nicht. Ich konzentrierte mich im Jurastudium auf Verwaltungsrecht, insbesondere Umweltrecht. Mit dem Sicherheitsrecht befassten sich damals, wenn man mal vom Polizeirecht absieht, nur wenige. Ich bin sehr dankbar, dass ich dann ein relativ neues Forschungsfeld entdecken durfte.

Borghoff: Informatik war und ist für mich spannend und ein Dauerreiz. Dass ich aber mal in einem solchen Umfeld tätig werde, hätte ich nie geahnt. Ich habe auch keine Spionageromane gelesen, Science Fiction ist mehr mein Ding.