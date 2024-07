Swift-Fieber vor Konzerten in München, was neu ist auf der Wiesn 2024, so funktioniert die Oper für alle und mehr.

Was die Wissenschaft zu Taylor Swift herausgefunden hat Sie löst Erdbeben aus und setzt mehr um als viele Volkswirtschaften: An der US-Sängerin lassen sich aber auch philosophische, psychologische, medizinische und juristische Phänomene studieren. (SZ Plus)

Liveticker zu Taylor Swift in München: Muss der Olympiaberg gesperrt werden?

„Swifties“ stehen 100 Meter Schlange für Fanartikel Der größte Popstar der Gegenwart ist in München gelandet – und auch Taylor Swifts Anhängerinnen strömen in Stadt und Olympiapark. Was fasziniert sie und wie bereiten sie sich auf die Konzerte vor?

Ein kleines Stück vom Taylor-Swift-Glück auf dem Olympiaberg Das Münchner Olympiastadion ist keine abgeschottete Eventarena - so können nicht nur Fans von Taylor Swift hoffen, auch ohne Karte von den Shows etwas mitzubekommen. Eine seltene Gelegenheit an einem Ort, der viel über die Stadt erzählt. (SZ Plus)

Die Mittagswiesn soll belebt werden Mit einem speziellen Angebot wollen die Wiesnwirte in diesem Jahr tagsüber mehr Besucher anlocken. Auch sonst gibt es allerhand Neues: zum Beispiel eine besonders große Wildwasserbahn, ein 12D-Kino – und ein umstrittenes Festzelt.

So funktioniert Oper für alle Was gehört in den Picknick-Korb? Wo sind die besten Plätze? Was passiert bei Gewitter? Und warum findet die nächste Oper für alle ausgerechnet im Festspielhaus Oberammergau statt?

Interview mit Opernsänger Jonas Kaufmann:„Ich bin als Sänger auch immer Anwalt des Komponisten“ (SZ Plus)

Steven Gätjen bei Oper für alle in München: Tosca statt Joko und Klaas

Wie klappt es mit dem neuen Mikrobus? Kostenlose kleine E-Busse und zwei E-Rikschas sollen es erleichtern, Ziele in der Altstadt zu erreichen. Derzeit läuft eine Probephase. Doch noch wissen offenbar nicht viele von dem Angebot. Und bei einer Testfahrt zeigt sich: Es braucht Geduld, viel Geduld. (SZ Plus)

Platz für erwachsene Start-ups Das neue „Life Science Center Gräfelfing“ ist bei der Eröffnung schon komplett belegt – mit zwei Biotech-Firmen, denen es im Gründerzentrum in Martinsried zu eng geworden ist.

Mietvertrag für Oberpollinger steht Der Betrieb in den Luxuskaufhäusern der KaDeWe Group kann mit neuen Mietverträgen weitergehen. Die Einigung umfasst aber auch den Abbau von Stellen.

SZ Plus Sommerferien : „Nichtstun sollte nicht zu kurz kommen“ Die Erziehungswissenschaftlerin Inga Pinhard gibt Tipps für stressfreie Ferien und erklärt, wie man Konflikte innerhalb der Familie vermeidet. Interview von Sophia Coper

Tour mit einem Kunst-Influencer : Auf der Suche nach den heißesten Putti Der Münchner Constantin Pelka hat ein Faible für barocken Glanz und Glitzer. Auf Instagram folgen seinem Account „Baroqueblockbuster“ mehr als 400 000 Menschen. Was ist seine Mission? Von Benedikt Heider

L’Oca Bianca : Cicchetti zum Sonnenuntergang Ganz nach dem Vorbild italienischer Aperitivo-Bars bietet die kleine Bar im Westend eine Auswahl an spritzigen Getränken und qualitativ hochwertigen Häppchen. Der beste Start in einen Bar-Abend in München. Von Sarah Maderer

