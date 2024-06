Von Anne Eberhard

Zwei Premieren und ein Stimmungstest Erstmals dürfen Menschen ab 16 Jahren wählen, erstmals tritt Wagenknechts Partei an. Zudem wird sich zeigen, wie zufrieden die Münchner mit ihren Parteien sind.

Verdächtiger Gegenstand auf Stammstreckenbaustelle ist doch keine Bombe Experten zur Kampfmittelräumung untersuchen am Freitagvormittag den bei Sondierungen entdeckten Gegenstand und melden: keine Bombe. Warum der Sonderfahrplan der S-Bahn trotzdem am Samstag in Kraft tritt – und was gefunden wurde.

Was Ghostbusters mit der Fußball-EM zu tun haben Zur Abwehr von Drohnen kommen in der Fröttmaninger Arena martialische Störsender zum Einsatz. Derzeit jedoch wird noch keines der vier Vorrundenspiele in München als Hochrisikospiel eingestuft. (SZ Plus)

Ein neuer Flugsteig für Terminal 1 Der Flughafen investiert 665 Millionen Euro in den Ausbau seiner Infrastruktur: Das Gebäude soll Ende nächsten Jahres fertig sein – und sich nicht nur außen vom bestehenden Terminal unterscheiden.

Wo man auch nach Ladenschluss noch einkaufen kann In München scheinen immer mehr Kioske zu öffnen, in denen Kunden bis in die Nacht Getränke, Lebensmittel und manchmal auch Drogerieartikel bekommen. Funktioniert das? (SZ Plus)

Stadtentwicklung: Was die Investoren mit dem Tucherpark vorhaben

Tram-Westtangente: Eine neue Großbaustelle in der Stadt

Trauer um Impresario Manfred Frei: Konzerte waren sein Leben

Auftakt zur Deutschlandtournee : Was man über AC/DC wissen muss Woher kommt der Name? Wieso trägt der Sänger immer eine Schuluniform? Wer sollte sich vor der Musik fürchten – und wer nicht? AC/DC-Wissen, mit dem auch Experten zu beeindrucken sind. Von René Hofmann

SZ Plus Englischer Garten : Der surfende Schatzsucher vom Eisbach Seit 20 Jahren surft Tao Schirrmacher die Münchner Wellen, er liebt dieses Lebensgefühl. Der mehrfache Europameister im Flusssurfen taucht aber auch nach Gegenständen - und holt Schmuck, Kameras, Revolver aus den Fluten. Von Karina Jais

Beans and Books : Kaffee und Bücher für alle Das Beans and Books in Milbertshofen bietet neben Getränken und Gebäck auch Bücher zum Zeitvertreib oder Mitnehmen. Das Café wird von der Stiftung Pfennigparade betrieben, ist barrierefrei und zieht ganz unterschiedliche Gäste an. Von Christina Böltl

