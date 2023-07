So war das "Rolling Loud"-Festival, der mutmaßliche Todesfahrer vom Leonrodplatz sitzt in Untersuchungshaft und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Bleibt "Rolling Loud" in München? Trotz der Probleme bei der Premiere wollen die Veranstalter das Hip-Hop-Festival auch 2024 wieder auf dem Messegelände in Riem ausrichten - eine Aussicht, die keineswegs alle begeistert (SZ Plus).

Eisenreich will CSU wieder zur stärksten Kraft in der Stadt machen Bei der vergangenen Landtagswahl gingen mehr Mandate in München an die Grünen als an die CSU. Stadtverbandschef Eisenreich will in diesem Jahr mit Münchner Themen im Wahlkampf punkten.

Mutmaßlicher Todesfahrer sitzt in Untersuchungshaft Als er vor einer Polizeikontrolle flüchtet, rast ein Autofahrer in eine Haltestelle und tötet einen 18-Jährigen. Nun wurde Haftbefehl beantragt. Was über den Hergang bislang bekannt ist.

Versicherungskammer Bayern will in die Höhe bauen Der Versicherer plant einen Neubau an seinem Konzernsitz an der Deisenhofer Straße - mit mehr Stockwerken als ursprünglich vorgesehen. Laut Fachleuten entstehe aber kein "Hochhaus im klassischen Sinn".

Als wäre der Odeonsplatz Münchens schönster Konzertsaal Bei "Klassik am Odeonsplatz" brettern Bizets "Carmen" und Rossinis "Tell"-Ouvertüre über das Publikum hinweg. Star-Pianist Lang Lang verzaubert schließlich mit seiner Instrumentierung - und genießt (SZ Plus)

Badeunfälle 244 Vorfälle: Wasserwacht im Dauereinsatz am Wochenende

SAP Garden: Nach Brandstiftung: Red Bull bietet Geld für Hinweise

Konzerte: Das Jenseits kann warten - Depeche Mode kehren nach München zurück

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg