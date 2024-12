Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wer hierherkommt, dem geht es am schlechtesten“ Menschen mit dicken Rucksäcken stehen Schlange, sie haben Geldsorgen, wollen sich aufwärmen, suchen einen Schlafplatz, haben Hunger. Die Bahnhofsmission ist für sie alle da. Doch sie stößt an Grenzen – denn es kommen immer mehr Bedürftige. (SZ Plus)

Deutsches Patentamt spart sich die Aufarbeitung seiner NS-Geschichte Nach mehr als 70 Jahren wollte die in München ansässige Behörde die Rolle des Reichspatentamts während des Nationalsozialismus untersuchen lassen. Nun wurde der Auftrag wieder gestoppt – weil das Geld fehlt.

Gibt es in München dieses Jahr weiße Weihnachten? Vor fast 20 Jahren lag in der Stadt zum letzten Mal an Heiligabend Schnee. Nun zeigen einige Wetter-Apps für die kommende Woche Schneeflocken an. Doch wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass es am 24. Dezember schneit? (SZ Plus)

170 Jahre alter Baum stürzt auf Weg im Englischen Garten Nur durch Glück kommt dabei kein Mensch zu Schaden. Trotzdem beunruhigt der Vorfall: Denn die Esche war von einem Pilz befallen, der schwer zu erkennen ist und für größere Probleme sorgen könnte. (SZ Plus)

Der Täter wollte das Handy seines Opfers Zwölfmal soll er mit einem Hammer auf den Kopf des alten Mannes eingeschlagen haben, dann zündete er die Leiche an. Nun wurde der Angeklagte verurteilt – er bestritt die Tat bis zuletzt. (SZ Plus)

Wie einer der Rettungsschächte für die zweite Stammstrecke entsteht Ein Team aus Spezialisten aus ganz Europa arbeitet rund um die Uhr an dem Stollen in der Nähe des Hauptbahnhofs. Ein Blick in die Röhre.

WEITERE NACHRICHTEN

Kardinal-Faulhaber-Straße: Raubüberfall auf Schmuckgeschäft

Listerien im Fleisch Insolvenz nach Wurst-Warnung: BGH hebt Urteil im Fall Sieber teils auf

Am Hart: Peugeot fängt plötzlich Feuer

Kriminalfall: War der Messerangriff von Giesing nur vorgetäuscht?

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Ehrenamt : Eine zusätzliche Oma für kleine Krisen Über das Projekt „Wellcome“ des Landkreises München unterstützen ehrenamtliche Helferinnen wie Gisela Sainer Eltern nach der Geburt ihres Kindes. Wie wertvoll das ist, kann Isabell Sondermayer bestätigen, deren Sohn Jonas sich jede Woche auf die Oberhachingerin freut. Von Irmengard Gnau

SZ Plus Seelsorge : „Weihnachten ohne einen geliebten Menschen ist schwer“ Walter Hechenberger verliert sein ungeborenes Kind, danach wird er Trauerbegleiter. Seitdem organisiert der Pastoralreferent die Veranstaltung „Weihnachten ohne dich“. Was er Trauernden für die Festtage rät. Interview von Anna Schwarz

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Ein Bilderbuch von Rainer Erlinger : „Kinder sind keine Kindsköpfe“ Rainer Erlinger, sonst recht erwachsen wirkender Experte für Moralfragen, hat ein Kinderbuch geschrieben. Kann das gutgehen? Interview von Susanne Hermanski

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg