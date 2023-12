Wie es mit dem Gasteig weitergeht, warum München den Schnee nicht in den Griff bekommt, was mit dem C&A-Haus an der Kaufingerstraße passieren soll und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

So geht es mit dem Gasteig weiter Statt einer Sparlösung setzt die Stadt auf eine Generalsanierung. Eine hochmoderne Bibliothek, eine gläserne Kulturbrücke und ein neuer Konzertsaal sollen München "Strahlkraft" verschaffen. Ob alles in diesem Jahrzehnt fertig sein wird?

Wenn die "Großmutter" zum Schneeschaufeln geschickt wird Fünf Tage nach den heftigen Schneefällen funktionieren Tram und S-Bahn in und um München noch immer nicht überall. Peinlich und ärgerlich, findet die Opposition. Um die Lage in den Griff zu bekommen, wird nun sogar historisches Gerät eingesetzt.

Regeln für den Winterdienst Räumen und streuen statt rutschen und stürzen

Was mit dem C&A-Haus an der Kaufingerstraße passieren soll Einzelhandel soll es künftig nur noch in den unteren zwei Etagen geben, dafür entstehen neue Büro- und Wohnflächen. Wie es mit dem Bekleidungsgeschäft weitergeht, ist noch unklar (SZ Plus).

Erst Freispruch, jetzt Mord-Urteil Hat Srecko S. seine Ehefrau regelrecht hingerichtet? Davon ist das Münchner Landgericht überzeugt. Dabei hatte eine andere Kammer zunächst ganz anders entschieden (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Klimapolitik München investiert Hunderte Millionen Euro in den Klimaschutz

Städtische Wohnungen in München Sind diese Mieter privilegiert oder bedürftig?

Prozess gegen Jens Lehmann Kettensäge, Beleidigungen und versuchter Betrug

Sendling Polizei fahndet nach Einbrechern

Obersendling Jugendliche sprühen Frau grundlos Pfefferspray ins Gesicht

