Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

München soll großes neues Ankerzentrum bekommen Aus Sicht von Ministerpräsident Markus Söder soll die Landeshauptstadt mehr Verantwortung bei der Aufnahme von Geflüchteten übernehmen. Die Verhandlungen laufen.

Ikea kauft die Pasing Arcaden Für 388 Millionen Euro ersteht das Möbelhaus das Münchner Einkaufszentrum. „Nicht zum Spaß“, wie es heißt – offenbar bereitet der Konzern die Eröffnung einer großen Filiale im Westen der Stadt vor. (SZ Plus)

München leiht sich 300 Millionen Euro für den Klimaschutz Als erste Kommune in Deutschland legt die Stadt einen „Green Bond“ auf, um trotz der Haushaltskrise in Umweltprojekte investieren zu können. Das Interesse der Anleger ist größer als erwartet. (SZ Plus)

Zwei Baukräne drohen umzufallen – an unterschiedlichen Standorten Die Feuerwehr versucht seit dem Vormittag, einen Kran in der Münchner Innenstadt abzubauen. Am späten Nachmittag gerät zudem ein Kran im Westen der Stadt in „deutliche Schieflage“.

Schärfere Zugangskontrollen zur Wiesn Erstmals kommen in diesem Jahr an den Eingängen Metalldetektoren zum Einsatz – zumindest stichprobenartig. Messer und ähnliche Gegenstände sind verboten, Cannabis rauchen auch.

Hundebadetag in München: Mach Platsch! Zum Ende der Freibadsaison in München dürfen vierbeinige Schwimmer ins Becken. Und „Leinen los“ bekommt bei so einem Hundebadetag manchmal eine ganz neue Bedeutung.

WEITERE NACHRICHTEN

Immobilien in München: Wie die Stadt den Wohnungsbau ankurbeln will (SZ Plus)

Kraftfahrzeuge verboten: München hat erstmals eine reine Fahrradstraße

Nahverkehr: U-Bahn-Fahrgäste rauchen, andere deaktivieren Notverriegelung

Lindwurmstraße: Neuer Radweg zum halben Preis

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Skoliose: Das Leiden der DJ Charlotte Roderer : „Über Tage hatte ich Todesangst“ Charlotte Roderer arbeitet erfolgreich als DJ, bis sie ihre Skoliose operativ behandeln lässt. Seitdem kann die junge Frau kaum noch gehen, geschweige denn hinter dem DJ-Pult stehen. Und immer ist da die Frage, ob es nicht ihre eigene Schuld sei. Wie geht man damit um? Von Luca Lang

SZ Plus Hinter den Kulissen: der Malersaal im Gärtnerplatztheater : Das höchstgelegene Atelier Münchens Im Malersaal des Gärtnerplatztheaters, wo man über die Dächer der Stadt blickt und wunderbar die Wolken beobachten kann, entstehen riesige Bühnenbilder und Theaterdekorationen. Von Jutta Czeguhn

UNSER FREIZEITTIPP

Neuer Spaß im Olympiapark : Die Rückkehr der Roller-Disco Von den Kufen auf die Rollen: In der Trainingshalle des bisherigen Olympia-Eissportzentrums gibt es bis Ende des Jahres Spaß für Rollschuhfahrer und Inlineskater. Von Thomas Becker

