Wie sicher sind Münchens Brücken? Der Kollaps der Carolabrücke in Dresden weckt Befürchtungen: Auch in München gibt es mehr als 20 Brücken, deren Zustand als „nicht ausreichend“ eingestuft wird. Experten aber beruhigen. (SZ Plus)

Feuerwehr warnt vor Isar-Hochwasser Uferwege und Stege wurden gesperrt, größere Schäden sind bisher aber nicht entstanden. Ein Rollstuhlfahrer, der sich das Hochwasser ansehen wollte, gerät in die Fluten und muss gerettet werden.

Absage für die Schule ohne Noten: München darf Modellversuch nicht starten Eine Schule, die alles anders macht – diese Idee der Stadt hat das bayerische Kultusministerium nun abgelehnt. Umsonst war das Konzept aber wohl nicht.

Mehr Kitas als angenommen in neuem Fördermodell Viele Eltern hatten befürchtet, bald mehr als 1000 Euro für die Kinderbetreuung zahlen zu müssen. Ganz so schlimm kommt es nun doch nicht – zumindest nicht für die meisten. (SZ Plus)

Baukran stürzt in Bogenhausen auf Häuser Die Feuerwehr setzt ein Großaufgebot an der Ismaninger Straße ein, um den Kran zu sichern.

Landrat Göbel: „Meine Ausländerbehörde ist vollkommen überfordert“ Landrat Christoph Göbel erklärt im Interview, warum er vorübergehend für die Abweisung Geflüchteter an der Grenze ist, aber nichts von Markus Söders Forderung nach einer Obergrenze für Asylbewerber hält. (SZ Plus)

Landgericht München: Beutezug mit Perücke und geklauten EC-Karten (SZ Plus)

Europäische Rabbiner: Bayern „topsicherer Platz“ für Juden

Corso Leopold: Festival als Forschungsprojekt

SZ Plus 50 Jahre Pusser’s Bar in München : Drinks für Helmut Schmidt und Markus Söder Bill Deck und sein Sohn David sind Gastgeber aus Leidenschaft, ihre Bar in München existiert seit 50 Jahren. Geschichten über prominente Gäste, Höhen und Tiefen gibt es zuhauf. Kein Wunder, dass die beiden gerade an einem Buch arbeiten. Von Bernhard Blöchl

SZ Plus Mit dem Rad zum Nordkap : Der angsteinflößende Tunnel kurz vor dem Ziel Was wurde aus – Lucia Rau, die mit ihrem dreijährigen Sohn nach Norden geradelt ist und nun, zurück in München, vom zweiten Teil der Reise berichtet. Von Philipp Crone

Was läuft in der Kunst? : Die besten Münchner Kunstevents im September Die Saison startet mit Ausstellungen, Gesprächen, Konzerten und Performances. Vieles ist nur temporär. Wo es sich lohnt, schnell zu sein. Von Evelyn Vogel

