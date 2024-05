Warum weniger Münchner Fronleichnam feiern, was man im Klimacamp am Königsplatz lernt, wie die Stadt München Fahrradstraßen ausbauen will und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Fronleichnam? „Noch nie gehört“ Die Prozession zu Fronleichnam gilt als Glanz- und Gloria-Veranstaltung der katholischen Kirche. Früher pilgerten 250 000 Menschen zum Hochfest – inzwischen sind es deutlich weniger. Über einen Bedeutungswandel.

Wie sich die Welt verbessern lässt Unter dem Motto „Utopie leben lernen“ hat das Klimacamp München hinter der Glyptothek am Königsplatz seine Zelte aufgeschlagen. Bis Sonntag können sich Interessierte in 80 Workshops mit den Facetten der Klimakrise beschäftigen.

Unwetterwarnung für München – „Gefahr für Leib und Leben“ Der Deutsche Wetterdienst rechnet von Freitagabend an mit ergiebigem Dauerregen und Überflutungen. Vor allem auf Straßen und in Unterführungen ist demnach Vorsicht geboten.

Wie die Stadt München Fahrradstraßen ausbauen will Die Pilot-Routen im Norden und Nordwesten, auf denen Radler Vorrang haben, sind ein Erfolg. Wird dieses Streckennetz erweitert, hat das auch Folgen für den Autoverkehr. (SZ Plus)

Türkgücü München auf Stadion-Suche In München fehlt es an Infrastruktur für den Amateurfußball, es gibt kein einziges Regionalliga-taugliches Stadion. Dabei zeigt der SV Heimstetten seit Jahren, dass sich mit so einer Anlage sogar Geld verdienen lässt. Jetzt stößt auch der TSV Neuried in die Marktlücke. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Nachruf: Münchner Gitarrist Marc Dorendorf gestorben

Polizei: Cannabis gesucht, 1000 Schuss Munition gefunden

Unfall: Fahrradfahrerin wird von Tram angefahren und schwer verletzt

Erinnerungstafeln in München: Leitfaden für Kulturspaziergänger (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Premiere in der Archäologie : Stück für Stück zurück in die Vergangenheit Stefan Gußmann, Restaurator in der wiedereröffneten Archäologischen Staatssammlung, hat sein halbes Berufsleben mit „Otzi“ verbracht. Jetzt will er endlich die letzten Rätsel um den Edelmann aus der Eisenzeit lösen. Von Martina Scherf

SZ Plus App zum Finden von WG-Mitbewohnern : „In München sucht man eher nach Lebensabschnittsgefährten“ Johannes Bader startete vor einem Jahr ein soziales Netzwerk für Menschen, die ein Zimmer brauchen. Ein Gespräch über nachhaltiges Leben, die aufholende Hauptstadt und den größten Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer. Interview von Philipp Crone

UNSER GASTROTIPP

Landkreis Fürstenfeldbruck : 15 Frühstückscafés, die einen Besuch wert sind Korean Egg Drop, herzhafte Pancakes oder drei halbe Torten zum Durchprobieren - Tipps für Frühstück und Brunch von Fürstenfeldbruck bis Puchheim, Germering bis Gröbenzell. Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg