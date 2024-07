Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie die CSU doch noch aus den Konzerthaus-Plänen aussteigen könnte Der Freistaat will den Erbbaurechtsvertrag für das Konzerthaus im Münchner Werksviertel neu verhandeln, sich dabei aber nicht auf ein Fertigstellungsdatum verpflichten. Warum daran das ganze Projekt scheitern könnte (SZ Plus).

Weißenburger Straße: Peinliche Panne in Haidhausen Die provisorische Fußgängerzone in der Weißenburger Straße sollte am Montagabend offiziell eröffnet werden. Doch wenige Stunden vor dem Termin muss die Stadt zurückrudern. Wie konnte das passieren? (SZ Plus)

Kein einziger Münchner CSU-Direktkandidat wäre mit der Wahlrechtsreform heute im Bundestag Münchens CSU-Chef Eisenreich kritisiert das neue Wahlrecht – denn das wird vor allem die CSU in größeren Städten treffen: Welche Auswirkungen die neuen Regeln haben (SZ Plus).

„Asien lacht uns doch nur aus“ 3-D-Drucken, Löten, Trickfilme erstellen: Im Fablab können sich Schülerinnen und Schüler in technischen Fertigkeiten ausprobieren. Doch nun geht der Werkstatt das Geld aus, Fördermittel fehlen – für manche Lehrkraft nicht nachvollziehbar.

Neues Design für den Campingplatz Thalkirchen Die schmucklosen Kastenbauten aus den 50er-Jahren werden schon im nächsten Jahr Vergangenheit sein. Dann sollen selbst die Zweckbauten bald nach Zukunft aussehen (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Hauptbahnhof: Bahnmitarbeiter nimmt wertvolle Barockgeige mit

Prozess wegen Stadiontickets: FC Bayern siegt gegen Viagogo

Verbotenes Glücksspiel: Polizei entdeckt illegale Pokerrunde im Hinterzimmer eines Friseursalons

Kriminalpolizei: Razzia wegen Verdachts auf Kinderpornografie

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Isar : Das fließende Glück München hat, wovon die ganze Welt träumt: einen sauberen Fluss, mitten in der Großstadt, in dem man durch den Sommer treiben kann. Und vor Hochwasser schützt er auch noch. Was lässt sich an der Isar lernen? Von Pia Ratzesberger, Fotos: Niklas Keller

SZ Plus Ernährung und Hitze : „Beim Einsatz von richtig scharfem Chili kühlt der ganze Körper ab“ An heißen Tagen sollte man anders essen als an kalten. Doch wie? Ein Gespräch mit Ernährungsberaterin Anna Spaniol. Interview von Michaela Pelz

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeitsport : Fit umsonst und draußen Ob man seinen inneren Yogi entfalten, beim Pilates ins Schwitzen kommen oder zu exotischen Rhythmen tanzen möchte: In München gibt es viele Möglichkeiten, kostenlos zu sporteln. Ein Überblick. Von Marlene Block

