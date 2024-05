Von Leo Kilz

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie der Bayerische Rundfunk sein Stammgelände umbauen will Der Sender plant, die Hälfte seines Standorts nahe dem Münchner Hauptbahnhof zu verkaufen und so die Sanierung des restlichen Areals zu finanzieren. Welche Gebäude nun erhalten bleiben - und wo der Abriss droht. (SZ Plus)

Protestcamp vor der LMU: Wo für einen jüdischen Staat kein Platz ist Das pro-palästinensische Zeltlager vor der Münchner Universität soll bis 6. Juni stehen bleiben. Gruppierungen, die die Proteste unterstützen, machen keinen Hehl aus ihrer israelfeindlichen Haltung.

Staatsschutz ermittelt: Nächtlicher Angriff auf das israelische Generalkonsulat in München

So bereitet sich die Deutsche Bahn auf die Fußball-EM vor Am Münchner Hauptbahnhof laufen die Arbeiten auf Hochtouren: Zur Europameisterschaft soll es neue Markierungen zur S-Bahn geben, Reisenden-Lenker und ein Welcome-Desk für die Fans.

Konflikt in der queeren Szene Münchens Die Entscheidung der CSD-Veranstalter, die CSU-Fraktion von der Parade auszuschließen, kommt nicht bei allen gut an. (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess um versuchten Totschlag: Mann schießt bei Polizeikontrolle mit halbautomatischer Waffe

Terrorismus: PKK-Mitglied verhaftet

Hygienemängel im "Mariandl": Schimmel, Mäusekot und tote Schaben

75 JAHRE GRUNDGESETZ

Einbürgerungstest : Wissen Sie genug, um Deutsche oder Deutscher zu werden? Wer sich einbürgern lassen will, muss ein Bekenntnis zum Grundgesetz ablegen und Kenntnisse von Recht und Gesellschaft nachweisen - zum Beispiel per Einbürgerungstest. Hier geht's zum Quiz mit den amtlichen Fragen.

SZ Plus 75 Jahre BRD : Wie passen Islam und das Grundgesetz zusammen? Die Münchner Muslime wünschen sich, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie besucht und das Grundgesetz-Jubiläum mit ihnen feiert. Denn gerade für sie steht aktuell besonders viel auf dem Spiel. Von René Hofmann

75 Jahre Grundgesetz : Kann Schule Demokratie? Im Unterricht sollen Werte vermittelt und Kinder zu Demokraten erzogen werden. Aber kann das in einem hierarchischen Schulsystem überhaupt funktionieren? Von Kathrin Aldenhoff

SZ Plus 75 Jahre Grundgesetz : Die Grundrechte als burleske Revue Dragqueen Vicky Voyage, Dragking Ruby Tuesday und Magier Markus Laymann setzen Begriffe wie Würde und Freiheit in einer Bühnen-Show um. Damit wollen sie die Demokratie stärken und vor dem Rechtsruck in der Gesellschaft warnen. Von Stefanie Witterauf

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeit in München : Sieben Tipps für eine Weltreise durch die Stadt Wen das Fernweh plagt, der muss München nicht mal verlassen. Denn hier gibt es Plätze, an denen es sich anfühlt wie in Italien, Frankreich, Nepal oder im hohen Norden.

