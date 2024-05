Von Leo Kilz

Hasskriminalität verdreifacht - Queere Menschen gehen auf die Straße "Von Beleidigung bis zu Tätlichkeiten und gebrochenen Armen" berichtet die Community. Allein die Musikerin "Bi Män" erstattete nach einer Hatespeech-Welle 57 Anzeigen.

München bekommt ein neues Quartier mit Hochhäusern, Dach-Pool und "Gründergaragen" Auf "Sugar Mountain" folgt "Sugar Valley": Auf der Industriebrache an der Boschetsrieder und Machtlfinger Straße entsteht ein Gewerbe- und Wohnungsbauprojekt der besonderen Art. (SZ Plus)

Knappe Wahl im Stadtrat: Mit nur einer Stimme Mehrheit zur Stadtministerin Die grün-rote Koalition setzt ihre Kandidatin Jacqueline Charlier als neue Chefin des Kommunalreferats gegen die Amtsinhaberin Kristina Frank durch. Die Opposition bezeichnet den schwierigen Auswahlprozess als "Schande für die Stadt".

Säugling in Toilette ertränkt: "Ich hoffe, ich habe es totgesoffen" Als ihre Eltern in der Maiandacht beten, bringt Sabrina L. heimlich ein Kind zur Welt und tötet das Neugeborene in der Toilette. Nun wurde sie verurteilt. (SZ Plus)

NFL gibt zweites Team für das Munich Game bekannt Noch in diesem Jahr spielen die Carolina Panthers gegen die New York Giants in der Münchner Allianz Arena. Der Termin für die Partie steht nun fest.

Verkehr: Tempo 30 wird so schnell wie möglich auf dem Mittleren Ring eingeführt

Rapper auf "Arena Tour 2024": So werden die Konzerte von Apache 207 in der Olympiahalle

Immobilien: Ein Zwiebeltürmchen für die Pettenkoferstraße

SZ Plus Literaturgeschichte : Warum Kafka in München oft schlechte Laune hatte Zwischen "Wuth" und "Mißerfolg": Auch wenn der Schriftsteller Franz Kafka die Stadt München nur wenige Male besuchte, haben die Aufenthalte doch Spuren in seinem Leben und Werk hinterlassen. Eine verquere Geschichte in vier Kapiteln. Von Antje Weber

SZ Plus Gamer des Jahres : "Da wird schon mal ein Wochenende durchgeballert" Als professioneller Gamer lebt Maurice Weber seinen Kindheitstraum. Seit Kurzem ist der Münchner nun auch offiziell Spieler des Jahres. Angefangen hat alles mit den Siedlern. Von Jürgen Moises

SZ Plus Ausstellung im Literaturhaus München : Wer war Ingeborg Bachmann? Die Ausstellung "Ich bin es nicht. Ich bin's." im Literaturhaus München zeigt viele Gesichter der bis heute faszinierenden Schriftstellerin. Von Antje Weber

