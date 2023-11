Von Franziska Peer

Zu Hause ist's am schönsten Da kann man ja gleich in den Wald gehen: Natürlich kennt Zohra Schardt die Vorbehalte gegen Hausgeburten. Aber sie weiß eben auch, welchen Stress Frauen bei der Entbindung in der Klinik erleben können. Bereitschaftsdienst mit einer Hebamme (SZ Plus).

Wohnungsbaukonzerne sollen zu Jahresbeginn fusionieren Die Stadt hält am geplanten Zusammenschluss von Gewofag und GWG trotz des vakanten Chefpostens fest - und will damit 45 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren einsparen. Ob die Mieten weiter eingefroren bleiben, muss der Stadtrat entscheiden.

Keine Wohnungen, dafür eine 430 Meter-Halle: Vergibt München hier eine große Chance? Auf dem Großmarktareal war Großes geplant, der neueste Entwurf sieht nur noch einen schmucklosen Funktionsbau vor. Warum kam es zu der Entscheidung ? (SZ Plus)

Baustopp in der Alten Akademie Die wirtschaftlichen Probleme der Signa-Gruppe haben nun auch direkte Auswirkungen auf die Münchner Innenstadt. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ordnet einen generellen Planungsstopp für die Projekte der Firma an. Drohen jetzt Bauruinen? (SZ Plus)

Warum der Bau auf dem früheren Karstadt-Gelände stockt Geschäfte, Büroflächen, ein Wäldchen auf dem Dach: Es gibt große Pläne für das Areal des ehemaligen Kaufhauses am Nordbad. Doch seit dem Sommer geht nichts voran auf der Baustelle. Der Investor erläutert die Gründe - und wann es weitergeht (SZ Plus).

Münchner Landgericht Luxus-Label Versace geht gegen das Unternehmen Versage vor (SZ Plus)

Amtsgericht München Vermummte Räuber und vermeintliche Schüsse (SZ Plus)

Mit Sturmhauben und Waffe Gruppe von bis zu 20 Personen raubt Jugendliche am Englischen Garten aus

Stachus-Untergeschoss Unbekannter versucht obdachlose Frau zu vergewaltigen

