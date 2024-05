Was man zu den Auftritten von "Metallica" wissen muss, wo die Studentenwohnung in der Stadt 2600 Euro Miete kostet, warum der ICE zum Flughafen bald Realität werden könnte und mehr.

Von Clara Leis

Das müssen Sie zu den Auftritten von Metallica wissen Gibt es noch Karten? Wie laufen die Konzerte ab und welche Vorbands spielen? Was ist für Fans abseits davon in München geboten? Und werden die Metaller im Regen stehen? Alle Informationen zu den beiden Gigs der Heavy-Metal-Band.

München im Metallica-Rausch: Alle Aktionen zu den Konzerten im Olympiastadion

Wenn die Studentenwohnung 2600 Euro Miete kostet Das Geschäft mit privaten Wohnheimen boomt, weil immer mehr Studierende nach München ziehen. Die Vermieter profitieren gleich aus mehreren Gründen - Einblicke in eine Marktnische, über die wenig bekannt ist. (SZ Plus)

Kommt der ICE zum Münchner Flughafen? Die Deutsche Bahn plant eine neue Bahnstrecke von München nach Ingolstadt. Die könnte auch über den Flughafen laufen. Warum die Aussichten dafür gar nicht so schlecht sind.

Nur der Zufall verhindert zwei Beinahe-Katastrophen An einem provisorischen Bahnübergang an der Feldmochinger Straße werden zweimal die Gleise zu früh freigegeben. Ein Wärter räumt einen Fehler ein - und schildert vor dem Amtsgericht fragwürdige Methoden bei der Deutschen Bahn. (SZ Plus)

Protest in München: Artenschützer färben Brunnen grün ein

Münchner Waldfriedhof: Bandera-Grab beschmiert - Ukrainer fordert Neuwahlen

Neukeferloh: 18-Jähriger sticht Bekannten nieder

Historische Fundorte: Stelen erklären die Archäologie Münchens

SZ Plus Krieg in der Ukraine : "Danken Gott jeden Morgen, dass wir noch leben" Fünf Frauen und Männer aus der Ukraine, die mit dem Landkreis Fürstenfeldbruck verbunden sind, über ihre Lage mehr als zwei Jahre nach dem Beginn des russischen Überfalls - und von der Angst, ans Telefon zu gehen. Von Peter Bierl

SZ Plus Berufsorientierung nach der Schule : "Für irgendwas brennt jeder" Solveig Merten hilft jungen Menschen bei der Berufsorientierung. Die meisten, stellt sie fest, "schwimmen total" nach dem Schulabschluss. Welche Tipps sie ihnen gibt. Interview von Carolin Fries

Cafés in München : Wo Eltern frühstücken und Kinder spielen können Gibt es eine Spielecke, sind auch die kleinen Gäste willkommen? Die Suche nach einem kinderfreundlichen Café ist in München nicht immer einfach. Unsere Empfehlungen für einen Brunch mit der ganzen Familie. Von Lisa Miethke

